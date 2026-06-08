Дом Андрея Макаревича и его жены, которая до 20 лет жила в Киеве, попал под ракетный обстрел Ирана. Фото, видео и что сейчас с супругами

Музыкант Андрей Макаревич, который в 2022 году переехал в Израиль, стал жертвой ракетного обстрела со стороны Ирана, который состоялся накануне, 7 июня. Под удар попал дом лидера группы "Машина времени" и народного артиста РФ.

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К счастью, в это время внутри никого не было. О последствиях обстрела в Facebook рассказала жена Макаревича, которая до 20 лет жила в Киеве, Эйнат Кляйн.

Избранница артиста, на удивление, довольно спокойно отреагировала на ситуацию, которая могла стать фатальной. На своей странице она рассказала о положительных впечатлениях от прошедшей ночи.

"Вчера был удивительный день! Просто потрясающий. Вечер мы провели в гостях и, надо сказать, сильно задержались. Такие моменты семейной тишины, спокойствия и позитива случаются редко. Ну, а на обратном пути нас ждал чудесный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой", – поделилась с подписчиками Эйнат.

Когда семья зашла в дом, их ждал неприятный "сюрприз". Обломки ракеты повредили помещение и загорелись.

"Повторюсь, вчера был замечательный день. Потому что, несмотря на разрушения, три очага возгорания и еще Бог знает что, все целы, живы и даже не особо напуганы. А ведь события могли развиваться по совсем другому сценарию, и писала бы я сейчас совсем другой пост, если бы вообще могла писать", – подытожила жена Макаревича.

Напоследок она поблагодарила все службы спасения, которые оперативно отреагировали на падение обломков.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Макаревич возмутился из-за "отмены" Жванецкого в Одессе и придумал ему новую национальность. Также он сделал странное заявление об украинском зерне.

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