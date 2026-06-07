'Это официальное возобновление войны': Иран запустил ракеты по Израилю, в Иерусалиме пообещали ответить. Фото и видео

Вечером в воскресенье, Иран устроил ракетную атаку на Израиль впервые после прекращения огня 8 апреля. На севере страны прозвучали сирены, Армия обороны Израиля работала над перехватом целей.

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Об этом пишет The Times of Israel. Система противовоздушной обороны перехватывала все иранские ракеты, в то же время в ЦАХАЛ фиксировали новые запуски баллистических ракет в сторону Израиля.

"Сейчас Вооруженные силы Израиля перехватили все ракеты, выпущенные из Ирана... Система противовоздушной обороны пока обнаруживает и перехватывает угрозы", – было сказано в сообщении.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате атаки Ирана на Израиль на данный момент нет. Всего Тегераном было запущено около 10 баллистических ракет несколькими залпами.

Из-за возобновления обстрелов занятия в школах по всей стране отменены. Запрещено проведение всех образовательных мероприятий, а собрания ограничены до 200 человек на улице и 500 человек в помещении.

Министерство транспорта сообщило, что воздушное пространство Израиля остается открытым, несмотря на ракетные удары Ирана по северу страны.

Реакция Израиля

Высокопоставленные израильские чиновники заявили в эфире израильского 12-го телеканала, что Израиль "решительно ответит" на ракетные удары Ирана.

Отмечалось, что Израиль "не может допустить" ситуации, при которой Иран будет наносить удары по Израилю после того, как Израиль атакует цели "Хезболлы" в Бейруте.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в Х, что "этой ночью Тегеран должен гореть".

Что говорят в США

Президент США Дональд Трамп обратился к Ирану после ракетных ударов по Израилю. Он призвал Тегеран вернуться за стол переговоров и заключить соглашение с Вашингтоном.

"Что я бы посоветовал Ирану: вы уже запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте соглашение", – сказал Трамп.

Он также заявил, что позвонит премьеру Биньямину Нетаньяху и потребует не атаковать Иран в ответ на ракетный обстрел Израиля.

"Если Израиль нанесет удар, мы не будем участвовать в этом деле. У Израиля есть хорошая возможность подождать заключения сделки", – отметил американский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по Бейруту в ответ на удары по северу Израиля. Под удар попал южный пригород столицы Ливана, Дахия.

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