Договор подписан: Ziferblat стали официальными представителями Украины на Евровидении 2025

Группа Ziferblat, что одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение 2025, официально представит Украину на международной арене 69-го песенного конкурса. Сегодня, 15 февраля, артисты подписали договор на участие в музыкальном соревновании.

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Соответствующая информация опубликована на сайте Суспільного Мовлення. На странице коллектива в Instagram появились фото с торжественного события, а также кадр с главой делегации Украины на Евровидении – Оксаной Скибинской.

Группа Ziferblat представит Украину на международной арене с композицией Bird of Pray, которая, по словам исполнителей, посвящена надежде и вере в то, что после темных времен всегда наступают светлые. Песня покорила сердца звездного жюри Нацотбора и зрителей. В финале отечественного состязания судьи оценили выступление в 9 баллов, а вот аудитория в 10.

Стоит отметить, что группа Ziferblat не впервые попробовала свои силы на Нацотборе. В 2022 году они попали в лонглист отечественного песенного конкурса, однако ворваться в десятку финалистов не смогли. После этого артисты посвятили много внимания развитию своего творчества, поэтому в 2024-м снова заявили о себе на Национальном отборе. Они исполнили композицию Place I Call Home и заняли второе место в общем рейтинге. В этом году коллективу все же удалось одержать победу на музыкальном соревновании.

Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель, ведь в прошлом году представители страны Nemo с песней The Code стали победителями. Полуфиналы соревнования пройдут 13 и 15 мая, а финал – 17 мая. Кстати, впервые Ziferblat выйдет на международную сцену первой половины первого полуфинала.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что песня победителей Нацотбора на Евровидение 2025 года поразила иностранцев.

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