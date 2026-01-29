'Одновременно благословение и проклятие': жена Брюса Уиллиса рассказала горькую правду о его неизлечимой болезни

Жена голливудской звезды Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что актер не осознает собственный диагноз – лобно-височную деменцию, диагностированную в 2023 году. Именно это, по ее мнению, стало для него своеобразным защитным механизмом, хотя для семьи такая ситуация имеет сложные и болезненные последствия.

Видео дня

Об этом Эмма Хеминг рассказала в подкасте "Разговоры с Кэм", где поделилась личным опытом жизни рядом с человеком с прогрессирующим неврологическим заболеванием. По словам женщины, у Уиллиса диагностировали анозогнозию – состояние, при котором человек не способен осознать свою болезнь.

Она объяснила, что актер "никогда не связывал факты" и не понимает, что у него деменция, поскольку его мозг не может объективно оценить изменения, которые с ним происходят. В результате ее муж считает свое нынешнее состояние нормальным.

"Я думаю, что это и благословение, и проклятие этой ситуации: Брюс никогда не осознавал этого – он никогда не связывал факты, что у него эта болезнь, и я очень рада, что он о ней не знает", – призналась Хеминг.

В то же время она подчеркнула, что, несмотря на прогрессирование болезни, Уиллис остается эмоционально вовлеченным и "очень присутствующим в своем теле". Актер узнает жену, детей и других членов семьи, а также имеет собственный, хоть и измененный, способ коммуникации, который Эмма Хеминг назвала "очень красивым и значимым".

Жена актера ранее признавалась, что путь к окончательному диагнозу был долгим и эмоционально изнурительным. На протяжении многих лет проблемы с общением и постепенные изменения в поведении Уиллиса заставляли ее думать, что их брак переживает кризис. В какой-то момент она даже предполагала, что дело может дойти до развода.

"Действительно трудно сказать, когда началась болезнь Брюса и где ее конец. Я имею в виду, что у меня нет четкого ответа на этот вопрос, и я не думаю, что когда-нибудь его найду. И я знаю много других пар, которые прошли через это. Это что-то вроде той же траектории, когда ты думаешь, что твой брак распадается, ты рассматриваешь развод, а потом наконец попадаешь к диагнозу, когда все начинает иметь смысл", – объясняла Хеминг.

Она также отметила, что лобно-височную деменцию часто ошибочно диагностируют как депрессию, биполярное расстройство или кризис среднего возраста. Именно из-за этого процесс установления точного диагноза может длиться годами, что создает дополнительное давление как на самого человека, так и на его близких.

В частности, Хеминг рассказывала, что из-за прогрессирования болезни Брюс Уиллис в настоящее время проживает в отдельном доме с профессиональной командой ухода, которая работает на постоянной основе. Такое решение семья приняла, учитывая потребности детей и состояние здоровья актера.

По словам жены, это было сознательное решение самого Уиллиса, который хотел, чтобы их дочери – 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин – жили в пространстве, адаптированном к их возрасту и повседневным потребностям, а не к ограничениям, которые накладывает его болезнь. В то же время дети регулярно видятся с отцом, поскольку его дом расположен неподалеку.

У Брюса Уиллиса также есть три взрослые дочери – Румер, Скаут и Таллула – от брака с актрисой Деми Мур. Вся семья, по словам Хэминг, остается вовлеченной в жизнь актера и поддерживает его в пределах возможного.

Проблемы со здоровьем Брюса Уиллиса стали публичными в 2022 году, когда семья сообщила, что он завершает актерскую карьеру из-за диагноза афазии – нарушения речи, вызванного поражением мозга. Уже в 2023 году близкие актера подтвердили, что у него диагностировали деменцию – прогрессирующее и неизлечимое заболевание.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, сейчас состояние Брюса Уиллиса заметно ухудшилось. Актер нуждается в постоянном уходе, ведь не может ходить без посторонней помощи или поддерживать разговор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!