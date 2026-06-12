'До сих пор не могу в это поверить'. Дуэйн 'Скала' Джонсон встретил украинок на Гавайях и поразил их своим поступком

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил незабываемые эмоции украинкам на Гавайях. Как рассказали наши соотечественницы, звезда "Форсажа" лично подошел к ним и предложил сделать несколько совместных фотографий, когда заметил, что они его узнали.

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Об этом впечатляющем поступке знаменитости одна из украинок рассказала в социальной сети Threads. Она опубликовала памятную фотографию, на которой видно, что актер с искренней улыбкой позирует на камеру в компании подруг.

"Жить на Гавайях – это когда завтракаешь за соседним столиком с Дуэйном Джонсоном. Он сам подошел к нам, потому что заметил, что мы его узнали. Поздравил мою подругу с днем рождения и предложил сделать фото. Я до сих пор не могу в это поверить", – написала девушка.

Фото украинок с Дуэйном "Скалой" Джонсоном вызвало настоящий ажиотаж в сети. Многие пользователи искренне обрадовались, что их соотечественницам выпала возможность встретить голливудскую звезду, тогда как другие заподозрили, что снимок может быть сгенерирован с помощью искусственного интеллекта. Чтобы опровергнуть все подобные предположения, украинка со временем показала видео с актером.

"В дополнение к предыдущему посту. Это не ИИ, просто нам повезло оказаться в нужном месте в нужное время", — подчеркнула украинка.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что голливудская звезда Дуэйн Джонсон обратился к военнослужащему ВСУ с позывным "Скала".

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