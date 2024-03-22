Виталий Козловский показал в новом клипе 'Рубіж' свою беременную жену и случайно рассекретил ее имя. Видео

Украинский певец и воин ВСУ Виталий Козловский показал свою беременную возлюбленную в новом клипе "Рубіж" и случайно рассекретил ее имя. Ранее он сообщил, что решил покончить с холостяцкой жизнью, а впоследствии OBOZ.UA стало известно, что артист и его избранница ждут ребенка.

Теперь эту новость официально подтвердил и певец, когда готовил подпись к своему видео. Премьера ролика состоялась на YouTube.

"В свой день рождения Виталий сообщил о браке. Сразу после этого сетью начали распространяться слухи о том, что певец готовится стать отцом. Без лишних слов Виталий комментирует эти новости кадрами из нового клипа", – говорится в описании.

Артист прокомментировал видеоработу, заявив, что "Единственное, что война не может у нас забрать – это вера, любовь к родным, желание жить и продолжать свой род".

В клипе он показал округлый живот своей избранницы, на котором они переплели руки. В кадр также попали белокурые волосы жены певца, но ее лицо Козловский сознательно не показал.

Однако он засветил переписку с контактом "Моя" и сердечки в диалоге. На фото, которое попало в кадр, видна его пиарщиа Юлия Бакуменко. Это можно проверить, введя ее номер телефона, который есть в открытом доступе, в Telegram.

Уже долго Бакуменко не публиковала фото в полный рост, а также осторожно реагирует на слухи о своей романтической связи с артистом. OBOZ.UA информацию об их свадьбе подтвердили два источника.

Добавим, что это первый брак 39-летней звезды. В 2016-м он начал встречаться с журналисткой Раминой Эсхакзай, но отношения оказались фейком.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский, который летом 2023 года был мобилизован в Нацгвардию, а затем перевелся в ВСУ, подвел собственные итоги ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

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