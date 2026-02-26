Для женщин, которые не хотят колоть ботокс: секрет 'омолаживающей' стрижки 53-летней Дженнифер Гарнер

Американская актриса Дженнифер Гарнер поделилась, что не планирует колоть себе ботокс, хотя ранее уже имела опыт с этой косметологической процедурой. 53-летняя знаменитость нашла отличный способ скрыть морщины на лбу без инъекций, который заключается в том, чтобы сделать себе челку.

По словам селебрити, такая "омолаживающая" стрижка всегда помогает добавить уверенности в своем внешнем виде. Об интересном бьюти-лайфхаке она рассказала в подкасте Not Gonna Lie with Kylie Kelce.

"Конечно, я раньше колола ботокс. Чтобы полностью заморозить подвижность лба, нужно очень мало. Но тогда я просто чувствовала, что привлекаю к себе много внимания, будто я ходячая рекламная доска. Можно уже и татуировку было сделать прямо на лбу. Это ужасно. Так что нет, ботокс на лбу, к сожалению, не для меня", – отметила актриса.

Однако отказ от косметологической процедуры вовсе не означает, что Дженнифер Гарнер никогда не чувствовала неуверенности из-за возрастных изменений лица, поэтому придумала интересный метод, чтобы от этого избавиться: "Да, у меня есть морщины, и я просто смирилась с тем, что они будут всегда. Поэтому время от времени я делаю челку".

Сохранять красивый внешний вид Дженнифер Гарнер помогают и регулярные походы к дерматологу. Не сильно вдаваясь в подробности, актриса отметила, что делает неинвазивные процедуры.

