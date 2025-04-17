Дима Коляденко рассказал о мистическом даре, открывшем в себе в 50 лет, и дал прогноз об окончании войны

Украинский шоумен, певец и хореограф Дмитрий Коляденко удивил неожиданным признанием. В искреннем разговоре артист рассказал, как после 50 лет открыл особый духовный дар – и начал заниматься таро. Это не просто новое хобби или восхищение, а, как сам Коляденко говорит, настоящее призвание, пришедшее к нему в самый трудный период – во время пандемии и после потерь в кругу близких.

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В этот момент его жизнь пересеклась с Яной Пасынковой – украинским экстрасенсом-тарологом, перевернувшей жизнь шоумена с ног на голову. Коляденко вспомнил в интервью Маше Ефросининой, как обратился к Пасынковой с просьбой научить его раскладывать карты таро. Она согласилась, и безвозмездно – увидев в нем особую энергию.

Яна Пасынкова не только научила Коляденко таро – она даже начала писать песни, хотя раньше никогда этого не делала. Песни, ставшие впоследствии известными композициями артиста, были созданы именно в период их духовных занятий. Дима считает, что это была кармическая встреча.

Его дар быстро подтвердился в реальной жизни. Сын Коляденко сначала воспринимал восхищение отца скептически, но впоследствии сам обратился к нему за раскладом. То, что увидел Дима в картах, полностью совпало с реальностью – и стало поворотным моментом.

"Он перезванивает и говорит: "Папа, ты – волшебник". Я описал все проблемы, которые были у него. Я все раскрыл, дал совет, и он сказал: "Все так и будет". И все так есть и все такое было. Через месяц он привел ко мне свою женщину и говорит: "Делай ей расклад", – сказал артист.

Сейчас шоумен признается: таро заняло важное место в его жизни.

Особое внимание приобрел вопрос, волнующий миллионы украинцев – когда же закончится война с Россией. И тут Коляденко сделал свой прогноз, который ему когда-то предоставили карты таро.

"Кончится. Главное, что мы победим, потому что высшие силы, Бог с нами, а то (Россия. – Ред.) – дьявол. Пока таинственность, потому что эти переговоры. Там выпадала Луна, Верховная жрица. Подвешенная ситуация, кризис, но все будет хорошо. В этом году будет окончание", – спрогнозировал шоумен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Коляденко на камеру позвонил по телефону Ирине Билык, которая поставила его в неудобное положение. Разговор пошел в русло, которого не ожидал шоумен.

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