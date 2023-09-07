Ди Каприо застали за горячими поцелуями с новой девушкой-моделью: кто она. Видео

Звезда "Титаника" и "Волка из Уолл-стрит", голливудский актер Леонардо Ди Каприо засветился с новой девушкой. Его и итальянскую модель Витторию Черетти застали в одном из клубов Ибицы за пылкими поцелуями.

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Кадры появились в распоряжении Page Six. На них пара видна нечетко, ведь вечеринка проходила в позднюю пору и при тусклом свете (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

48-летний актер и его новая 25-летняя избранница-модель целовались, прижимаясь к стене. В перерыве между поцелуями они разговаривали, смеялись и плясали.

Сообщается, что пару видят вместе не в первый раз. Однако Ди Каприо часто появляется в объективах папарацци с разными девушками, поэтому трудно предположить, с кем именно актер крутит роман, а с кем просто дружит.

С Черетти его впервые заметили летом этого года, когда звезды прогуливались вместе, лакомясь мороженым. Своим видом и поведением они не выдавали страсти или нежных чувств.

Кроме этого, в 2020 году модель вышла замуж за известного ди-джея Маттео Миллери из Нью-Йорка. О разводе пары в сети нет информации, но не все звезды делятся личным с фанатами. До бракосочетания она называла себя лесбиянкой и встречалась с коллегой-моделью Натали Вестлинг.

Добавим, что Виттория Черетти – одна из самых известных моделей Италии, которая начала карьеру в 14 лет. Она рассказывала, что добилась успехов без чьей-либо помощи и тяжело боролась за уважение и признание в своей сфере.

В свои 25 лет звезда была лицом самых топовых брендов одежды, аксессуаров, косметики, журналов и частой гостьей на показах люксовых домов моды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ди Каприо приписывали роман с российской моделью. Однако это не могло быть правдой, если верить популярной теории о том, что женщинам Лео не может быть больше 25 лет.

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