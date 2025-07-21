Детское Евровидение 2025: объявлены имена 15 участников Нацотбора

Суспільне Мовлення обнародовало имена 15 юных талантов, которые вошли в лонг-лист Национального отбора на Детское Евровидение 2025. Их отобрали из рекордного количества заявок – 510 анкет со всей страны. Уже этой осенью один из них будет представлять Украину на престижном конкурсе в Тбилиси, Грузия.

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Имена всех участников объявили на сайте Суспільного Мовника. По словам музыкального продюсера Нацотбора Светланы Тарабаровой, нынешние песни юных конкурсантов поражают глубиной и актуальностью.

"В этом году меня особенно поразило, как сильно изменилось содержание песен. Дети говорят о вере, силе, надежде, мечте. Они не боятся касаться важных тем – войны, потери, любви к семье, Украине, желания изменить мир к лучшему. Многие создают авторские композиции – и это вдохновляет. Мы видим новое поколение, которое уже сейчас чувствует себя частью большой культуры, и одновременно говорит на своем языке – современно, искренне и глубоко", – подчеркнула она.

В лонг-лист попали:

1. Владислав Данилевский, 10 лет, г. Киев

2. София Нерсесян, 9 лет, г. Киев

3. Оливия Ткачик, 9 лет, г. Николаев

4. Ангелина Глогусь, 13 лет, г. Тернополь

5. Ликерия Чирва, 9 лет, г. Киев

6. Артем Манжура, 11 лет, родился в Запорожье, проживает во Львове

7. Александр и Давид Подлящуки, 12 и 10 лет, г. Ровно

8. Регина Кулиненко, 9 лет, г. Кривой Рог

9. Мария Свиязова, 12 лет, г. Харьков

10. Группа "Мечтатели" (Артур Биличко, 13 лет, Ирина Гапачило, 14 лет, Дарья Федина, 13 лет, Вадим Маринец, 13 лет), Закарпатская область

11. Ольга Нестерко, 10 лет, Львовская область

12. Екатерина Ватан, 11 лет, Киевская область

13. Кирилл Париенко (KIRO), 14 лет, родом из Донецка, проживает на Днепропетровщине

14. Всеволод Скрима, 13 лет, г. Запорожье

15. Злата Иванив (11 лет, г. Одесса) и Владислав Васицкий (12 лет, г. Киев)

Все 15 участников пройдут обучение в рамках "Звездной школы", которая состоится на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Там их ждут занятия по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и консультации с музыкальными специалистами. По итогам школы будут определены шесть финалистов, а Суспільне может сформировать и группу для участия в финале.

В создании финального шоу Нацотбора примут участие режиссер и клипмейкер Антон Пожидаев и хореограф Даниил Демехин. Они будут работать над постановками номеров финалистов, песни для которых будут создавать Светлана Тарабарова и сонграйтер alyona alyona.

Финал Нацотбора запланирован на октябрь. Как и в прошлом году, победителя определят голосование зрителей и оценки трех членов жюри.

Напомним, что финал Детского Евровидения 2025 состоится 13 декабря в столице Грузии – Тбилиси. Это уже второй раз страна будет принимать конкурс после победы своего представителя Андрея Путкарадзе с песней To My Mom в 2024 году в Мадриде.

Украину в прошлом году представлял Артем Котенко из Ахтырки Сумской области. С песней Hear Me Now он получил третье место, что стало лучшим результатом Украины на конкурсе за последние 11 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Грузия установила рекорд на Детском Евровидении 2024. Эта страна одержала наибольшее количество побед за историю шоу.

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