Грузия установила рекорд на Детском Евровидении 2024

Грузия установила рекорд на песенном конкурсе Детское Евровидение 2024. Эта страна одержала самое большое количество побед за историю шоу – четыре.

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В этом году хрустальную статуэтку домой забрал Андрея Путкарадзе из Батуми. Триумф исполнителя побил рекорд Детского Евровидения и принес Грузии четвёртую победу на шоу. Благодаря этому, страна стала самой успешной на песенном конкурсе. OBOZ.UA решил вспомнить всех представителей Грузии, которые одерживали победу на проекте.

Детское Евровидение 2008

В том году победу одержала группа Бзикеби. Они исполняли легендарную песню Bzz... на "пчелином" языке. К каждому грузинскому слову прилагался звук "бзз", имитирующий жужжание насекомых. Юные артисты тоже были в образе трех пчелок. Именно на этом насекомом основывалось все выступление.

Детское Евровидение 2011

Песней Candy Music в стиле диско группа Candy во второй раз принесла Грузии победу. Интересно, что одна из участниц группы, Ирина Хечана, представляла страну уже на Евровидении 2023.

Детское Евровидение 2016

Участница Мариам Мамадашвили исполняла песню "Мзео" ("Солнышко"). Девушка с 2015 года профессионально занималась вокалом, танцами и актерским мастерством в Broadway Method Academy после того, как переехала в США.

Детское Евровидение 2024

Андрея Путкарадзе исполнял песню To My Mom, которую посвятил маме. Трек поразил всех жюри, ведь именно они внесли немалый вклад в его победу, присудив 180 баллов.

Андрей Путкарадзе родился в городе Батуми, Грузия. Музыкальную карьеру юный солист начал еще с двухлетнего возраста. Затем стал участником вокального ансамбля "Дети моря", а позже учился играть на фортепиано. Помимо победы на Детском Евровидении 2024, его величайшим достижением стала победа в телевизионном конкурсе талантов RANINA.

Грузия победила, однако пока неизвестно, где пройдет следующее Детское Евровидение, ведь по правилам конкурса страна проведения не зависит от победителя.

Также стало известно, что Украина на Детском Евровидении 2024 получила бронзу. Выступление Артема Котенко поразило иностранных зрителей. Они в соцсетях "взорвались" восторгом.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошел финал Детского Евровидения 2024 года.

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