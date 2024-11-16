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Стало известно, какая страна победила на Детском Евровидении 2024: что известно об Андрее Путкарадзе и песне, поразившей весь мир

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,1 т.
Стало известно, какая страна победила на Детском Евровидении 2024: что известно об Андрее Путкарадзе и песне, поразившей весь мир

Детское Евровидение 2024 определило представителя Грузии Андрея Путкарадзе победителем песенного конкурса этого года. По результатам голосования жюри и зрителей он получил 239 баллов: 180 от национальных критиков и 59 от еврофанов.

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Исполнитель посвятил свою песню To My Mom маме, о чем говорит даже само название. OBOZ.UA следил за событиями и подробнее расскажет об их ходе.

Во время оглашения результатов голосования жюри Путкарадзе перегнал представителя Украины Артема Котенко и получил золото. Зрители отдали ему гораздо меньше баллов, но это не помешало получить первое место в финале.

Триумф исполнителя побил рекорд Детского Евровидения и принес Грузии четвёртую победу на шоу. Благодаря этому, страна стала самой успешной на песенном конкурсе.

Андрей Путкарадзе родился в городе Батуми, Грузия. Музыкальную карьеру юный солист начал с двухлетнего возраста. Затем стал участником вокального ансамбля "Дети моря", а позже учился играть на фортепиано. Помимо победы на Детском Евровидении 2024, его величайшим достижением стала победа в телевизионном конкурсе талантов RANINA.

Стало известно, какая страна победила на Детском Евровидении 2024: что известно об Андрее Путкарадзе и песне, поразившей весь мир

Перевод песни-победительницы To My Mom

Весна, как красивая улица,

Весна, как хорошая дорога.

Солнечная любовь без конца.

Небо улыбается мирно.

Сердце бьется быстро и без ритма.

Я спешу, я спешу, чтобы обогнать время

Твоей улыбкой.

С улыбкой снег

В моем сердце снег любви

Солнце тихо улыбается,

И невероятно ласкает снег,

Пустые улицы кажутся тени.

Солнце играет, как непоседливое дитя.

Твоя улыбка разогрела улицу.

Ты поймешь меня, как друг

Как друг, ты обнимешь меня,

Улыбнешься и откроешь мне крылья.

Вместе пройдем эти пути.

Розовый снег

В моем сердце снег любви

Солнце тихо улыбается,

И невероятно ласкает снег.

Дорогами, украшенными песней

Я спою песню,

Приду к тебе,

Возьму тебя за руку

О, спасибо!

Ты только моя, о!

Стало известно, какая страна победила на Детском Евровидении 2024: что известно об Андрее Путкарадзе и песне, поразившей весь мир

Представитель Украины Артем Котенко давал оценку песням своих конкурентов на Детском Евровидении 2024. Певец добавил, что уверен – достойно представит Украину на Детском Евровидении, ведь это его мечта. В будущем Котенко стремится стать известным артистом, уехать в мировой тур, а также получить музыкальную премию Grammy.

Также стало известно, что Украина получила бронзу. Выступление Артема Котенко поразило иностранных зрителей. Они в соцсетях "взорвались" восторгом.

А вот второе место досталось Португалии. Страна получила 213 баллов, всего на десять больше Украины.

С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже

Стало известно, какая страна победила на Детском Евровидении 2024: что известно об Андрее Путкарадзе и песне, поразившей весь мир

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит рейтинг участников Детского Евровидения 2024 за неделю до финала. Юные таланты из разных уголков Европы продемонстрировали силу своего голоса.

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