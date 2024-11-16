Какое место заняла Украина на Детском Евровидении 2024

В столице Испании – Мадриде – прогремело Детское Евровидение 2024, на котором представитель Украины Артем Котенко выступал с песней Hear me now. Юноше удалось занять 3 бронзовое место из 17 возможных в турнирной таблице благодаря голосам жюри, ведь от них получил 122 балла, а от зрителей – 81. Всего – 203 балла.

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Оценки распределялись по результатам голосования зрителей (50%) и жюри стран-участников (50%). Украинец вышел на сцену под номером 14, а по тенденции Евровидения, последние выступления запоминаются больше всего. OBOZ.UA следил за событиями и подробнее рассказал об их ходе.

Выступление Артема Котенко мало чем отличалось от того варианта, что показали в финале Национального отбора. Главным атрибутом его шоу были белые рамки с подсветкой, якобы символизирующие стены дома. Автором песни стала музыкальный продюсер Детского Евровидения Светлана Тарабарова, а в оригинале трек назывался "Дім". Изменение произошло из-за того, что украинские организаторы стремились донести месседж трека до европейских зрителей.

Напомним, композиция Артема Котенко написана на украинском и английском языках. Вокалист, родившийся в Ахтырке на Сумщине и не покидающий прифронтовый город, несмотря на войну, поет о том, как российские варвары забирают у украинцев дома.

Как выступил Артем Котенко на сцене Детского Евровидения 2024 – читайте здесь. Отметим, перед финалом россияне устроили кибератаку на соцсети Евровидения, чтобы деморализовать представителя Украины. Этим Россия только доказала миру, какими коварными методами она действует.

Представитель Украины Артем Котенко давал оценку песням своих конкурентов на Детском Евровидении 2024. Певец добавил, что уверен – достойно представит Украину на Детском Евровидении, ведь это его мечта. В будущем Котенко стремится стать известным артистом, поехать в мировой тур, а также получить музыкальную премию Grammy.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит рейтинг участников Детского Евровидения 2024 за неделю до финала. В "соревнованиях" лидировала представительница Португалии.

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