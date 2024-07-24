Детское Евровидение 2024 объявило лонг-лист участников: кто эти 15 счастливчиков, обошедшие почти 300 конкурентов

В среду, 24 июля, "Суспільне" сообщило имена участников Детского Евровидения 2024. За возможность представлять Украину в Мадриде, Испании, будет соревноваться 15 детей от 8 до 14 лет. Их избрали из рекордных 309 заявок.

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Уже впоследствии экспертный совет, в который вошли TAYANNA, Michelle Andrade и Евгений Хмара, выберут лучших шести участников, выступающих в финале. Список потенциальных победителей "Суспільне" опубликовало на сайте.

Полный список участников:

Мария Близнец. 9 лет, г. Мукачево, Закарпатская область; Анастасия Белибова. 13 лет, г. Южноукраинск, Николаевская область; Богдан Белуха. 11 лет, г. Новоукраинка, Кировоградская область; Владислав Васицкий. 11 лет, Киевская область; Дарья Вицан. 14 лет, г. Киев; Ангелина Глогусь. 12 лет, г. Тернополь; Анна Дойна (Anna Doyna). 14 лет, г. Киев; Вероника Коган. 11 лет, Харьковская область; Илья Коновченко (ILKO). 12 лет, родом из Харькова; Артём Котенко. 12 лет, г. Ахтырка, Сумская область; Владислав Кицелюк (VLADA K). 12 лет, родом из Киева; София Нерсесян. 8 лет, г. Киев; Всеволод Скрима. 12 лет, Запорожская область; Злата Солоненко (Злата Соло). 9 лет, Винницкая область; Злата Иванив. 10 лет, г. Одесса.

Известно, что в этом году "Суспільне" получило рекордное количество заявок на участие в Детском Евровидении – 309. Большинство из них отправили сольные исполнители: 83% принадлежали девочкам, а 17% – ребятам.

В этом году, чтобы представить Украину на европейской сцене, юным певцам достаточно было записать два кавера и личное видеопредставление. После попадания в лонг-лист все 15 участников должны принять участие в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Там дети смогут улучшить свои навыки по вокалу, актерскому мастерству и хореографии. В результате выберут 6 финалистов.

После их объявления подготовкой выступлений будет заниматься певица Светлана Тарабарова, продюсер Евгений Триплов (оба будут готовить авторские песни) и хореограф Евгений Кот (отвечает за сценические постановки).

Финал Нацотбора Детского Евровидения 2024 состоится в сентябре по аналогии с классическим Евровидением: в формате телевизионного концерта. Гранд-финалиста будут выбирать 3 члена жюри и зрители.

Музыкальный продюсер песенного конкурса среди юниоров Светлана Тарабарова поделилась впечатлениями нынешнего отбора: "Многое для меня впервые: впервые рекордное количество заявок, впервые новый расширенный формат Национального отбора, впервые в команду присоединились молодой отец Евгений Кот и талантливый продюсер Евгений Триплов. Тем не менее неизменным остается высокий уровень конкурсантов и невероятная сложность в отборе участников лонг-листа. Все дети вызывают искренний восторг, все они уже являются победителями – и это не пустые слова, потому что в какой еще стране мира, во время самой горячей фазы войны, несмотря на отсутствие света, воды, постоянные ракетные обстрелы, дети находят силы заниматься творчеством, еще раз подчеркивая несокрушимость нации. Дальше – только вперед и вверх!"

Финал Детского Евровидения 2024 состоится 16 ноября на арене Caja Mágica в Мадриде, Испания.

Ранее OBOZ.UA писал, что 12-летняя украинка, вынужденная эмигрировать из-за полномасштабного российского вторжения, дошла до финала Нацотбора на Детское Евровидение в Нидерландах.

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