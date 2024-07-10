На Детском Евровидении 2024 года установлен первый рекорд

Организаторы ежегодного песенного конкурса Детское Евровидение в Украине получили рекордное количество заявок на участие в соревновании. Испытать свои силы на Национальном отборе решили 309 артистов.

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Соответствующую информацию "Суспільне" опубликовало на официальном сайте. По данным медиакомпании, большинство поданных заявок было отправлено сольными исполнителями, 83% которых принадлежали девочкам, а 17% – мальчикам.

В этом году условия участия в соревновании несколько изменились. Для того чтобы представить Украину на европейской сцене, юным певцам достаточно было записать два кавера и личное видеопредставление. Несмотря на это, 19 процентов конкурсантов создали авторские песни.

"48 часов счастья, радости, интересных открытий и неожиданных моментов. Иногда шок, иногда любование, но всегда о музыке, всегда о любви. Именно так прошли мои последние двое суток отбора и просмотра рекордных для нас 309 заявок. Муравьи по коже в предвкушении свершений, ожидающих наших детей впереди", – прокомментировала рекордное количество подачи заявок музыкальный продюсер Детского Евровидения-2024 Светлана Тарабарова.

Список участников, которые смогут принять участие в Нацотборе, будет опубликован 25 июля на всех платформах "Суспільного". В этом году в него попадет не более 15 исполнителей. Согласно правилам конкурса, они будут учиться в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Там дети смогут улучшить свои навыки по вокалу, актерскому мастерству и хореографии.

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно, где состоится Детское Евровидение-2024.

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