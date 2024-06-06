Два кавера, 'звездная школа' и ограничения по возрасту. Объявлены условия участия в Детском Евровидении 2024

Накануне официально начался прием заявок на участие в Детском Евровидении 2024, где кто-то из маленьких украинских вокалистов сможет сделать большой шаг к будущему успеху. В этом году появились некоторые нововведения.

Поучаствовать смогут как сольные исполнители, так и группы до 6 человек. Об этом рассказали на официальной странице "Суспільного" в Instagram.

Заявки будут приниматься включительно до 3 июля. Участие могут принять юные таланты от 9 до 14 лет, которые пришлют видеозапись живого исполнения двух каверов на известные песни в разных стилях.

Также нужно подготовить видеовизитку. По желанию можно отправить авторскую композицию, которая длится до 3 минут. Однако это не повлияет на прохождение в финал.

До 25 июля жюри отберут 15 участников, которые пройдут в следующий этап – летнюю "звездную школу". Будет привлечен также экспертный совет, состоящий из трех представителей музыкальной индустрии.

После окончания "звездной школы" музыкальные эксперты выберут 6 финалистов Нацотбора, с которыми подготовят номера для выступления в финале. Он состоится в онлайн-режиме в сентябре. Победителя будут выбирать 3 члена жюри и зрители.

Детское Евровидение 2024 года пройдет в этом году в Мадриде, но точной даты еще не назвали.

Ранее OBOZ.UA писал, что 12-летняя беженка из Украины прошла в финал нидерландского нацотбора на Детское Евровидение.

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