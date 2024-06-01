12-летняя беженка из Украины прошла в финал нидерландского нацотбора на детское Евровидение: она победила на 'Україна має талант'

12-летняя украинка Вероника Морская, которая вынуждена была эмигрировать в Нидерланды из-за полномасштабного российского вторжения, дошла до финала нацотбора на детское Евровидение в чужой стране. Она исполнила песню The Cranberries – Zombie, которой хотела донести свои мечты о прекращении войны не только на родине, но и других странах.

Вероника рассказала, что переехала в Нидерланды два года назад вместе с братом, мамой и собакой. Она уже выучила язык и пошла в школу, но также хотела попробовать себя на вокальных шоу. Об этом она рассказала в первом выпуске.

Школьница призналась, что долго привыкала к новым традициям, культуре и менталитету, а еще была удивлена, что в Нидерландах дети имеют всего месяц каникул.

Она рассказала ведущим, что стала победительницей 9 сезона "Україна має талант", а также дошла до финала конкурса "Голос діти". Кроме того, она принимала участие в нацотборе на детское Евровидение от Украины, однако до финала не дошла.

"Это песня-протест против войны, и с моим прошлым, я думаю, что она очень хорошо подходит мне. Я также хочу добавить, что надеюсь, что война закончится как можно быстрее, и не только в Украине, но и во всех странах, где сейчас продолжается война", – сказала украинка.

К слову, к участникам конкурса в Нидерландах обращаются только по имени, однако Вероника Морская – единственная юная певица, которая принимала участие в "Голос діти", победила на шоу "Україна має талант", выступала на нацотборе на детское Евровидение и в 2022 году переехала в Нидерланды.

За границей она исполнила гимн на стадионе "Иоганн Кройф Арена" перед благотворительным футбольным матчем Аякс – Шахтер.

Для каждого из 9 финалистов будет написана песня, которую они исполнят во время финала.Только четыре исполнителя будут соревноваться за шанс представить Нидерланды на детском Евровидении 2024 в Мадриде. Финал Junior Songfestival 2024 года состоится 21 сентября.

Ранее OBOZ.UA писал, что президент Турции назвал Евровидение позором и угрозой традиционной семье.

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