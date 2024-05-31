Сын Подкопаевой в мантии, дочь Трегубовой – в платье-вышиванке: украинские звезды показали своих детей на последнем звонке. Фото

Несмотря на то, что у украинских школьников во многих регионах страны российские захватчики отняли детство, учебные заведения, родители и ВСУ приложили максимум усилий, чтобы выпускникам было что вспомнить. Праздник окончания учебного года 30 и 31 мая устроили не только детям, но и их близким, среди которых звезды шоу-бизнеса.

Они поделились фотографиями и видео со своими школьниками в соцсетях и порадовали подписчиков. OBOZ.UA собрал посты знаменитостей по случаю торжества.

Младшая дочь телеведущей Марички Падалко сегодня окончила девятый класс. На линейку она пошла с букетом цветов цвета фуксии.

Дочь актрисы Дарьи Трегубовой Полина вела торжественное празднование в своей школе в платье-вышиванке. "Эти дети знают то, чего не знали мы. И видят то, чего никогда бы не должны были видеть. Раньше не было столько слез – на выносе флагов, на минуте молчания, на исполнении гимна, на прощании с выпускниками. Мы все стали взрослыми за эти два года", – написала растроганная мама.

Дочь актера Студии "Квартал 95" Юрия Ткача тоже демонстрировала свои артистические качества, декларируя стихотворение.

Ева, дочь певца Виктора Бронюка, также закончила 9 классов. "Впереди много интересного", – поддержал школьницу артист.

Сын олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой попрощался со школой в США. Звезда усыновила Вадима в 2006 году, увидев его в одном из донецких детдомов.

Алена Омаргалиева сегодня провела день с маленьким сыном Тимуром, окончившим 4-й класс.

Ведущая Юлия Бориско показала фото со взрослым сыном Марком, который в этом году выпустился из школы.

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