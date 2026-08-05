Дерзкий поступок принца Уильяма и Кейт Миддлтон довел Чарльза III "до ярости"

Похоже, в королевской семье Великобритании произошел новый "раскол". По данным инсайдера, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон довели Чарльза III "до ярости", поскольку якобы проявили неуважение к королеве Камилле.

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Во время недавнего публичного мероприятия супруги будто бы дерзко прошли мимо Ее Величества, не поклонившись и не сделав реверанс, что король не собирается оставлять без должной реакции. Об этом пишет таблоид The Mirror.

"Я слышал, что между Камиллой, Уильямом и Кейт, похоже, нет особой семейной любви. Недавно они прошли мимо королевы, не сделав реверанс, что многие расценили как публичный жест неповиновения. Чарльз всем сердцем поддерживает свою жену", – отметил журналист Иан Пелхэм Тернер.

Согласно сообщениям, теперь Чарльз III намерен показать принцу Уильяму, что тот еще не унаследовал престол. Король хочет, чтобы их семья была сплоченной и не выносила на публику личные разногласия.

Как предположила королевский эксперт Эмили Эндрюс, причиной обострения отношений между супругами Уэльскими и Камиллой мог стать недавний визит принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Частная встреча Секссов с королем и королевой якобы вызвала у принца Уильяма и Кейт Миддлтон ощущение "предательства и, возможно, даже унижения".

"Их неоднократно оскорбляли и принц Гарри, и Меган Маркл. Я уверена, что видеть, как они с гордо поднятой головой возвращаются в Великобританию, должно быть для них мучительно. И не будем уже говорить о предательстве – эта пара неоднократно жаловалась на королевскую семью и выдвигала ужасные обвинения", – подчеркнула эксперт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон долгое время убеждали Чарльза III держаться подальше от Сассексов, однако он все же решил восстановить семейные связи. Более того, Его Величество якобы предлагал принцу Уильяму и Меган Маркл остаться в Букингемском дворце на время визита, что только еще больше огорчило супругов Уэльских.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Меган Маркл осталась недовольна визитом в Великобританию. Оказалось, что на протяжении всей поездки она была вынуждена держаться в стороне от мужа на публичных мероприятиях, из-за чего испытывала "большую грусть".

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