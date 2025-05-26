Деми Ловато, которая сделала каминг-аут, вышла замуж: кто покорил сердце голливудской красавицы

Американская актриса и певица Деми Ловато, которая несколько лет назад сделала каминг-аут и откровенно призналась, что она пансексуалка, официально связала себя узами брака с любимым мужчиной, исполнителем Джорданом Лютесом. Пара организовала романтическую свадебную церемонию в Калифорнии 25 мая.

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Как сообщает Vogue, звездная невеста пошла под венец в белоснежном платье от британского модного бренда Vivienne Westwood. Она выбрала для себя образ из тяжелой атласной ткани и корсетом.

"Я уже давно являюсь поклонницей дизайнов Вивьен Вествуд. Когда я думала о том, какой стиль платья хочу, я часто вспоминала работы Вивьен. В частности то, как они подчеркивают изгибы вашего тела, и ее использование корсетов", – поделилась голливудская актриса.

Для того, чтобы создать идеальное платье для Деми Ловато, команда бренда специально прибыла в Лондон. Они провели пять примерок и певица получила желанный образ. Дизайн свадебного аутфита звезды был вдохновлен светскими женщинами 18 века, а юбка была специально задрапирована так, чтобы напоминать древнегреческую статую. Позже Деми Ловато изменила свой лук, снова выбрав работу от Vivienne Westwood.

"В платье для приема было уделено много внимания деталям и вышивке бисером. Жемчужины и драпировки – это такие особые элементы, и каждая нить была закреплена вручную, одна за другой. Это уникальная вещь, которая заставляет меня чувствовать себя особенной", – высказалась знаменитость.

Деми Ловато и Джордан Лютес познакомились в 2022 году. Они вместе работали над созданием композиций Substance, Happy End и City of Angels, вошедших в музыкальный альбом певицы. Между ними довольно быстро разгорелись чувства, а уже в декабре 2023-го избранник знаменитости сделал ей предложение. Для этого он выбрал впечатляющее кольцо с бриллиантом грушевидной формы.

"Иметь партнера, который так поддерживает, любит и заботится о тебе, – это очень приятно. С ним очень легко оставаться в центре внимания, потому что я его очень люблю, и он так замечательно ко мне относится", – говорила певица об отношениях с Лютесом.

До того, как связать себя узами брака с исполнителем, Деми Ловато имела отношения как с мужчинами, так и женщинами. В 2021 году знаменитость раскрыла, что она пансексуалка. Это означает, что актриса может испытывать эмоциональное, романтическое и сексуальное влечение к человеку, независимо от его пола и гендерной идентичности.

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