Лана Дель Рэй тайно вышла замуж: как прошла церемония и что известно о муже певицы

Американская певица Лана Дель Рэй тайно вышла замуж 26 сентября. Звезда связала себя узами брака с гидом по аллигаторам Джереми Дюфреном. Всего месяц назад в сети стало известно о романе знаменитости.

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Пара обменялась обетами у воды в Де Аллемандес, штат Луизиана – в том же заливе, где Дюфрен проводит свои популярные туры на болотных лодках. На эксклюзивных фото и видео от DailyMail можно увидеть, как 39-летнюю артистку ведет к алтарю отец Роберт Грант с букетом цветов в руке.

Лана, чье состояние оценивается в 30 миллионов долларов, сияла в белом свадебном платье, а ее волосы были уложены в спадавший на одно плечо пышный хвост. Классическое платье до пола имело элегантное декольте с рюшами, пышную юбку и скромный шлейф, волочившийся по гравийному проходу. Дюфрен надел шикарный черный костюм, белую рубашку и коричневые кожаные туфли для их свадьбы.

Ранее певицу заметили, когда она держалась за руки с Джереми перед выступлением на фестивале в Лидсе в прошлом месяце, и поклонники предположили, что в одной из своих песен она сделала огромный намек на своего любимого. "Она хотела поехать в морской тур, потому что в Луизиане это очень популярно, но она никогда не ожидала, что влюбится в "капитана аллигатора", – рассказал приближенный источник в начале сентября 2024 года.

Пара впервые встретилась, когда Лана выступала на фестивале Buku Music+Art Project в Луизиане в марте 2019 года. Она взяла одну из его экскурсий на лодке, когда была в городе. "Когда Лана вернулась в мае, чтобы выступить на фестивале Hangout Fest, они оба были без пары и снова встретились, – рассказал эксклюзивный инсайдер. – Он увидел золотую возможность и пригласил ее на свидание, и с тех пор они вместе. Она любит старших мужчин".

Ее отношения с Джереми сначала беспокоили друзей, убежденных, что разведенный отец троих детей скрывает что-то подозрительное. Но вскоре они поняли, что он хорошо к ней относится и дает ей то, в чем она нуждается. Подробнее об избраннике знаменитости – в нашем материале.

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