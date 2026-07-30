Даже мама не выдержала: один из самых известных участников "МастерШефа" признался, из-за какой особенности с ним никто не хочет жить

Участник 13-го сезона реалити-шоу "МастерШеф" Дмитрий Чикало, который собрал многотысячную аудиторию в своем фуд-блоге, признался, что из-за одной непростой черты характера с ним никто не хочет делить жилье. Он очень педантичен, поэтому может разозлиться на соседа даже из-за малейшего пятна на мебели или волоса на полу.

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Из-за такой особенности звезда "МастерШефа" в основном самостоятельно убирает в квартире, а вот услугами клининга пользуется на условиях сотрудничества. Об этом он рассказал в проекте "По хатах".

"В основном я убираюсь сам. Как блогер я сотрудничаю не с одной клининговой компанией, поэтому раз в месяц они приезжают и проводят комплексную генеральную уборку. По бартеру. А в остальном чистоту стараюсь поддерживать самостоятельно. Это моя педантичная натура. Если бы где-то здесь было пятно, оно бы меня уже раздражало. В квартире все белое. Прошел и остался какой-то волосок, пыль – это просто кошмар", – поделился блогер.

Стремление к идеальному порядку в свое время нанесло ущерб отношениям Дмитрия Чикала с товарищем. Как рассказал звезда "МастерШефа", он просто не мог не спорить со знакомым из-за его "неряшливости", когда они два месяца вместе снимали жилье. Более того, педантичность блогера не выдержала и его мама.

"У меня же так: две желтые карточки, потом красная — и мы не общаемся. Даже когда ко мне приезжали родители, мама говорила: "Мы к тебе снова приедем не скоро. Лучше ты к нам. Я чувствую себя так, будто в больнице, где за собой нужно все убирать". Даже родственники знают, что я в этом смысле странный", – рассказал Чикало.

По словам блогера, такая особенность характера может показаться смешной, но он может разозлиться на самого себя, когда утром умывается и видит на раковине какой-то осадок.

Ранее OBOZ.UA писал, что участник "МастерШеф" Дмитрий Чикало рассказал, что происходит за кулисами популярного шоу.

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