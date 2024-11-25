Даша Трегубова рассекретила, как давно встречается с новым бойфрендом и какой подарок он сделал ее 13-летней дочери

Украинская телеведущая Даша Трегубова, которая редко делится подробностями личной жизни, рассекретила, как давно встречается с новым парнем. Актриса не раскрыла слишком много деталей о своем избраннике, однако отметила, что он легко нашел общий язык с ее 13-летней дочерью и не обделяет девочку подарками.

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Об этом звезда рассказала в проекте "Ближче до зірок". Она отметила, что загадочный бойфренд появился в ее жизни достаточно давно, однако роман они закрутили около шести месяцев назад.

"Мы с парнем знакомы очень давно. Около шести лет. Но сами отношения начались полгода назад", – поделилась телеведущая.

Даша Трегубова уже познакомила своего парня с дочерью Полиной. Знаменитость призналась, что раньше ее наследница достаточно скептически относилась к новым мужчинам в жизни звездной мамы. Но с нынешним избранником девочка быстро нашла общий язык.

"Абсолютно все общаемся. Мой парень ей тоже делал подарки. Например шопинг на день рождения. Я ему очень благодарна. Если с мужчиной жизнь не становится лучше, то не нужен этот мужчина. А моя жизнь становится лучше, Полинина тоже. Считаю, что это прекрасно", – отметила актриса.

44-летняя телеведущая призналась, что не спешит снова выходить замуж. Для Даши Трегубовой начало супружеской жизни пока не самое важное, поэтому, по мнению звезды, ей и удалось построить "прекрасные отношения".

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