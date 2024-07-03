Даша Евтух через месяц после рождения ребенка вышла на публику полуобнаженной. Фото и видео

Украинская блогер, участница шоу "МастерШеф" Даша Евтух поразила поклонников своим экстравагантным образом, появившись на благотворительной премии Blogger Awards 2024. Новоиспеченная мама выглядела потрясающе, позирует перед камерами в черном платье.

Видео дня

Видео образа Евтух опубликовала на своей Instagram-странице. Наряды представляли собой темное платье без рукавов. Акцентом стали детали на юбке, которые обнажили бедра блогера.

Свой лук она дополнила элегантными босоножками и серебряными аксессуарами – длинными серьгами и цепочками на плечах. Волосы Евтух собрала в высокий хвост, уложив челку вокруг лица. Макияж инфлюэнсера представлял собой темный смоки-айс.

"Хочу своим примером мотивировать и поддержать девушек, которые недавно родили ребенка и сейчас находятся не в самом лучшем эмоциональном и физическом состоянии. Девушки, мы прекрасны! Верьте в себя, поступайте так, как чувствуете, не бойтесь", – говорится в сообщении.

Напомним, в мае Евтух впервые стала мамой, родив дочь Фемиду. Необычное имя пара выбирала не по значению, а по звучанию. Впоследствии блогер откровенно рассказала о родах и показала, как изменилось ее тело после кесарева сечения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Даша Евтух показала архивные фото с периода своего участия в шоу "МастерШеф". Она снималась в 11 сезоне телепрограммы в 2021 году, но тогда не смогла победить в сражении профессионалов. Детальнее – в нашем материале.

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