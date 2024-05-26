"Искали в интернете": Даша Евтух призналась, почему для дочери выбрала необычное имя
Украинская блогерша и участница 11 сезона шоу "МастерШеф" Даша Евтух, несколько дней назад родившая первенца, призналась, почему назвала девочку Фемидой. Оказалось, что секрет отнюдь не в значении имени.
Ради креативного и милого по душе имени супруги Даша Евтух и Александр Глазов даже обратились к советам интернета. Об этом блогерша сообщила в InstaStories.
Имя пара выбирала вместе: "Мы вдвоем ехали в машине и искали имена в интернете, чтобы оно было хорошее и связанное с нами".
Именно Фемида больше всего пришлось по душе: "Фемида идеально подходит к нам".
Как известно, имя Фемида символизирует древнегреческую богиню права и закона. Именно эта фигура является символом справедливости.
О выписке из роддома блогерша сообщила в Instagram 24 мая. "Наконец-то этот день настал", – подписала она видео. Еще при выходе из больницы Александр Глазов взял ребенка на руки и озвучил ее имя – Фемида Александровна.
На кадрах изображено, как близкие и родные супруги ждут новоиспеченных родителей. Девушку встречали с букетами цветов и шариками, а в роддом пришел даже заяц.
Фотографии с выписки опубликовал и муж блогерши у себя в Instagram. На нескольких снимках он нежно целует дочь и никак не может ею налюбоваться.
"Лучший в мире подарок на мой 31 год жизни. И все же не хватает победы Украины и мирного неба", – подписал он коллекцию фото.
Как известно, пара объявила о помолвке в апреле прошлого года. Свадьбу влюбленные отпраздновали в канун Дня Независимости. Избранник Евтух – депутат райсовета и полтавский бизнесмен.
Ранее OBOZ.UA писал, как известный звездный визажист Егор Андрюшин перевоплотил Дашу Евтух. Публика была поражена образом.
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