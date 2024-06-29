Дан Балан впервые за два года вернулся в Украину и спровоцировал слухи об отдыхе с Тиной Кароль

Известный молдавский певец Дан Балан, долго живший и работавший в Киеве, впервые за два года вернулся в Украину. Артист отправился на отдых в Карпаты, однако в сети заподозрили, что он наслаждается чистым горным воздухом не один.

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В это же время в горах отдыхает украинская певица Тина Кароль, которой уже много лет приписывают роман с молдавским артистом. Фото звезд в их соцсетях вдохновили фанатов на новые теории.

Дан Балан неожиданно показался на велосипеде среди холмов и на украинском языке написал: "Я уже в Буковеле. Украина, я очень скучал".

Певец на видео едет на горном велосипеде без шлема, пока его снимает неизвестный оператор. С кем отдыхает Дан Балан, он не рассекретил.

Однако фанаты Тины Кароль, увидевшие у нее фото в горах, предположили, что знакомые могли встретиться в Карпатах или поехать туда вдвоем. Комментарии с такими теориями появились на странице Дана Балана.

"И Тиночка только что выложила stories из Буковеля. Хорошего вам отдыха вместе, лучшие", "Там где-то и Тиночка", – написали некоторые фанаты, несмотря на то, что Дан Балан просил не приписывать ему роман с украинкой.

Он заверил, что не общался с коллегой уже два года, и попросил фанатов пары "Дан+Тина" больше "не терроризировать" его близких. До этого Кароль выступала в Молдове и поздравляла маму Дана Балана со сцены. Более того, она назвала коллегу, который был тренером в украинском шоу "Голос країни", "лучшим мужчиной в мире".

Как писал OBOZ.UA, в декабре 2023 года Дан Балан дал сольный концерт. Он выступил в родном Кишиневе, Молдова. Перед исполнением одного из своих хитов артист обратился к украинцам. Подробности – в нашем материале.

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