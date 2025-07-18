'Дал о себе знать'. Коллега Ивана Миколайчука рассказала о загадочной истории, произошедшей после его смерти

Известная актриса Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в культовом фильме "Тени забытых предков", рассказала, каким был в реальной жизни легендарный Иван Миколайчук. Он исполнил в картине роль главного героя – Ивана Палийчука.

Видео дня

Актриса поделилась личными воспоминаниями о Миколайчуке, с которым дружила, а также открыла мистический случай, который произошел уже после смерти актера. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я увидела его на пробах в "Тени забытых предков", – вспоминает актриса. – Парень еще учился, только начинал жизнь. А уже снялся в первой своей картине, где прекрасно сыграл Шевченко. Красивый, высокий, свободный, раскованный – и одновременно удивительно скромный и естественный в общении. Пробы прошли быстро и очень успешно. А потом начались съемки в Карпатах. Миколайчук сам оттуда, все это было ему близким. Он фактически играл самого себя, поэтому выглядело так легко и правдиво. Репетиций почти не было – он выходил на площадку и играл, как чувствовал".

"Жена Маричка все время находилась рядом с Иваном, – продолжает Лариса Кадочникова. –Все время рассказывала о нем: самый красивый, самый умный, самый талантливый. Он действительно был особенным. Я работала со многими выдающимися актерами, но таких впечатляющих внешних данных и одновременно такой глубины внутреннего присутствия, как у Ивана, не встречала ни у кого. Но надо сказать, что он не был простым человеком – не любил панибратства, не всем давал к себе приблизиться. Это был человек искусства с большой буквы".

Кадочникова вспомнила совместную с Иваном поездку на Международный кинофестиваль в Аргентину в 1965 году. Они с пересадкой останавливались в Париже. Для обоих это было первое заграничное путешествие: "Добирались мы с Иваном с пересадкой в Париже. Там нас встретили, сказали: "Гуляйте, а через два дня полетите дальше". Я боялась выйти на улицу – первый раз за границей. Денег нет – нам выдали копеечные командировочные. А Иван: "Надо посмотреть город". Мы вышли, бродили до самого вечера. Как раз начался закат, зажёгся вечерний свет – Париж вдруг стал совсем другим. Я разволновалась: "Как мы обратно доберемся? Где наш отель?" Но через пять минут он вывел к месту, где мы остановились. Я была поражена. А он улыбается: "Я же горный, запоминал детали". Он вел себя в совершенно незнакомом городе как дома".

Но самыми эмоциональными стали воспоминания о последних годах жизни актера. Иван Миколайчук боролся с раком желудка и постепенно угасал. Последняя встреча актрисы с Миколайчуком была в Доме кино: "Видеть это было непросто: я всегда его помнила в идеальной форме. Говорили, что он хотел, чтобы на его похоронах шел дождь, мол, хорошая примета. И во время прощания с ним вдруг началась гроза... И после смерти Иван дал о себе знать. В 2013 году мы с режиссером Дмитрием Томашпольским снимали документальный фильм обо мне "Лариса Кадочникова. Автопортрет", несколько сцен было запланировано в Париже, где мы останавливались с Иваном. Когда мы снимали с Дмитрием возле отеля, где жили, и я заговорила о Миколайчуке, раздался гром, сверкнула молния и хлынул ливень. Это было невероятно!"

Полное интервью с Ларисой Кадочниковой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 20 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!