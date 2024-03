От продавца порнографии до легендарного режиссера: 7 интересных фактов о Квентине Тарантино. Фото

В среду, 27 марта, свое 61-летие празднует Квентин Тарантино – неординарный режиссер, чьи фильмы вошли в золотой фонд кино (как ранние "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво", так и с 2019 года – "Однажды в Голливуде"). Еще в начале карьеры он заявил, что планирует снять 10 качественных фильмов, а затем покончить с режиссурой, чтобы сосредоточиться на написании романов и кинолитературы. Ему это удалось! Два "Оскара", две статуэтки BAFTA и четыре – "Золотой глобус"...

В честь дня рождения главного кинобунтаря Голливуда вспомним в материале OBOZ.UA интересные факты из его жизни. Возможно, вы недостаточно хорошо знаете личность гениального и одновременно чудаковатого Квентина.

1. Сомнительные увлечения?

Квентин родился вне брака у медсестры Конни Макхью и актера Тони Тарантино. Эта пара быстро распалась, еще до появления на свет сына... Позже мать вышла замуж за другого мужчину, музыканта Курта Заступила, и тот усыновил мальчика. Новоиспеченная семья часто ходила в кинотеатр – это было их любимым занятием. Кроме того, Квентин много часов проводил перед телевизором, без конца просматривая сериалы и телевизионные шоу. Что касается школы... Он ненавидел ее. Единственное, что действительно нравилось из учебной программы, – история (ее будущий режиссер сравнивал с кино).

Было еще одно хобби, которое позже стало делом жизни Тарантино – написание сценариев и рассказов. Учителя критиковали первые пробы пера. К сожалению, и мать подавляла детские амбиции будущего голливудского сценариста. В одной из словесных перепалок сказала: "О, эта твоя писательская карьера – дерьмо! Забудь о ней". На что Квентин ответил: "Ладно! Но если я прославлюсь как великий писатель, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома, отпуска и Cadillac. Ты ничего не получишь".

Забегая вперед, добавим, что известный на весь мир режиссер действительно не поделился с матерью деньгами, которые заработал на кинопроизводстве. Он помог ей только раз, когда у нее были серьезные проблемы с налоговой.

2. Первая работа – не для детей

В 15 лет Квентин бросил школу и начал работать в кинозале, где крутили порнографию. Думаете, эта работа была ему в радость? По его словам, отнюдь. Интересовали чисто заработок и формирование самостоятельности. "Мне нравилось настоящее кино, а не это – противное и дешевое", – сказал он в зрелом возрасте в одном из интервью.

Вероятно, Тарантино все же лукавил... Ведь секс и чуть ли не откровенное порно стали неотъемлемым штрихом его авторского стиля. Так, вспомним "подвальную сцену" из "Криминального чтива", навеянную сюжетами из фильмов для взрослых. Некоторые сцены, по-видимому, все же отложились на режиссерской подкорке.

3. "Нет" стриминговым платформам

В юности Тарантино работал в видеопрокате Video Archives. Тогда он наблюдал за покупателями, в частности обращал внимание на то, какие фильмы пользуются наибольшим спросом (эти знания со временем помогли в карьере режиссера). Когда магазин прекратил свою работу, Квентин скупил весь видеоархив. Речь идет об около 8000 VHS-кассетах и DVD. Сентиментальная приверженность? Нет.

Это связано с тем, что тогда становились популярными Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video и другие стриминговые платформы. Тарантино же остался поклонником VHS (самый распространенный формат записи видеокассет). "Я вовсе не в восторге от потокового мультимедиа. Мне нравится что-то физическое, что ощущается в моих руках (кассеты. – Ред.). Я не могу смотреть фильмы на ноутбуке", – говорится в цитате Квентина из книги Тома Ростона I Lost It At the Video Store: A Filmmakers' Oral History of a Vanished Era.

4. Пишет тексты от руки и отказывает брендам в рекламе

Квентин известен тем, что все свои сценарии пишет от руки, уединяясь в укромных местах. Так ему легче удается проникнуть в творческий процесс. Ленты Тарантино содержат как невинные шутки, так и жестокий, мрачный юмор. Они часто вызывают отвращение, отталкивают, а также подвергают сомнению моральные ценности и общепринятые нормы поведения... Добавим, что этот режиссер любит оставлять 20% фильма "невидимым" (например, не выдает, что есть в чемодане в "Криминальном чтиве"), чтобы люди могли дофантазировать недоказанное и непоказанное.

Еще из интересного: Квентин в своих работах не любит рекламировать бренды. В то же время он "создает" собственные, которых не существует на самом деле, в том числе печально известный гамбургер Kahuna, сигареты Red Apple Cigarettes, столовая Jack Rabbit Slims и пончики Teriyaki Donuts.

5. Любит "Формулу-1" и ненавидит футбол

Тарантино убежден, что на самом деле мужчины не любят спорт, а притворяются, что им это доставляет удовольствие. "Я не слоняюсь возле бильярдных залов, не играю в покер и не хожу на спортивные мероприятия (исключение – автогонки "Формула-1". – Ред.). Для меня даже просмотр спорта по телевизору – это пытки... Одного я не понимаю: среднестатистический американец не может усидеть в кинотеатре три часа, но при этом спокойно смотрит четырехчасовой идиотский футбольный матч", – эмоционально сказал режиссер в одном из интервью.

Очевидно, это болезненный вопрос для Квентина, поскольку многие зрители критиковали его фильмы за затянутость по времени.

6. Любимые актеры Тарантино

Некоторые из голливудских звезд снимались в нескольких работах Квентина Тарантино. Так, английский актер Тим Рот появлялся в картинах "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" и "Омерзительная восьмерка", а американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо – в "Джанго освобожденный" и "Однажды в Голливуде".

Если же сосчитать количество ролей в лентах Тарантино, то очевидным рекордсменом является американский актер Сэмюэл Л. Джексон. Его вы можете увидеть в "Криминальном чтиве", "Джанго освобожденный" и в "Омерзительной восьмерке". Также знаменитость сыграл небольшие роли в картинах "Джеки Браун" и "Убить Билла". И это еще не все! В фильме "Бесславные ублюдки" вы можете услышать харизматичный голос Сэмюэла, которому выпала честь стать рассказчиком.

7. Трижды сидел в тюрьме?

Квентин Тарантино в многочисленных интервью обожает рассказывать о том, как он трижды сидел за решеткой. Причина – неуплаченные штрафы за неправильную парковку. По его словам, самый длинный срок был – 8 дней. Издание The New York Post обвинило режиссера во лжи, мол, правоохранительные органы Лос-Анджелеса не имеют об этих наказаниях никаких данных. "Проверка судебных документов показала, что в августе 2000 года он заплатил штраф в размере 871 доллар США, включая судебные издержки, за нарушение правил вождения без удостоверения", – сказал капитан Кристофер Рид из офиса шерифа округа Лос-Анджелес.

Итак, вполне вероятно, что Тарантино соврал о тюремных заключениях, чтобы повысить репутацию "крутого парня".

