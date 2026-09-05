Чтобы посетить Украину, она "била челом" в Москве: на что пошла Мать Тереза, чтобы помочь украинцам

5 сентября 1977 года в результате сердечного приступа отошла в вечность католическая монахиня Мать Тереза. Большую часть своей жизни лауреат Нобелевской премии мира посвятила помощи бедным и больным людям, а своей добротой в свое время не обошла стороной и Украину.

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Узнав об ужасной аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, основательница Ордена Милосердия твердо решила приехать в нашу страну. Путешествие Матери Терезы по территории тогдашнего Советского Союза началось с Москвы, где ей даже пришлось "бить челом" перед власть имущими, чтобы добиться помощи для Украины. Подробнее об этой странице жизни монахини расскажет OBOZ.UA.

В августе 1987 года Мать Тереза прилетела в Москву. Она встретилась с советским руководством, чтобы попросить разрешения на создание благотворительного фонда для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Тогда власти заявили, что заинтересованы в "совместных проектах" с монахиней, однако в данном случае вынуждены отказать. Дело в том, что законы СССР запрещали религиозным организациям заниматься благотворительностью, ведь это могло стать способом привлечения новообращенных.

Однако отказ не стал препятствием для Матери Терезы чтобы отправиться в Украину, ведь она знала, что после аварии на ЧАЭС есть люди, которым "не помешали бы любовь и забота". В конце концов монахиня прилетела в Киев. В аэропорту она избегала вопросов о том, планирует ли она встретиться с религиозными диссидентами, четко подчеркивая: "Я не вмешиваюсь в политику".

В Киеве Мать Тереза остановилась в Вознесенском Флоровском женском монастыре. Позже она посетила поселок, куда переселили жителей Чернобыля. Непосредственно на месте аварии католическая монахиня не побывала из-за высокого уровня радиации.

Уже в 1991 году в Киеве началась миссия общины Миссионерок Божественной Любви св. Матери Терезы. Четыре сестры прибыли в Украину и оказывали помощь всем, кто в ней нуждался: навещали пожилых людей, больных в больницах, а также кормили бездомных и приносили им чистую одежду. Миссионерки продолжили свою деятельность и после смерти Матери Терезы.

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