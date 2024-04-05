Что объединяет всех миллиардеров до 30 лет: Forbes обнародовал интересные результаты исследования

Престижный финансово-экономический журнал Forbes исследовал состояния всех миллиардеров мира моложе 30 лет, чтобы определить их главную общую черту. Ни один из молодых магнатов не заработал эти деньги самостоятельно.

Все они получили богатства по наследству от старших родственников. Это только первая волна миллиардеров-наследников, пишет The Guardian.

В мире уже сейчас насчитывается больше миллиардеров, чем когда-либо раньше – 2781 человека – и большинство из них, как ожидается, в ближайшие десятилетия передадут свое состояние детям. В настоящее время миллиардами долларов распоряжаются 15 богачей до 30 лет.

Такими наследниками являются, например, 27-летний ирландец Фироз Мистри и его 25-летний брат Захан, состояние которых оценивается в 4,9 млрд долларов США за счет долей в Tata Sons. Они унаследовали свои 4,6% акций в компании в 2022 году после смерти отца Сайруса Мистри.

Самым молодым миллиардерам, среди которых есть и девушки, всего 19 лет. Ливия Фойгт, состояние которой составляет 1,1 млрд долларов благодаря 3,1% акций WEG Industries, унаследовала деньги от деда, как и ее старшая сестра, которая тоже есть в этом списке.

По оценкам консалтинговой компании Cerulli Associates, в течение следующих 20 лет молодое поколение унаследует в общей сложности $70 трлн.

Интересно, что молодые и амбициозные миллиардеры, заработавшие все состояние самостоятельно, все же есть, но им чуть больше 30. Бен Фрэнсис, британский основатель бренда товаров для активного отдыха Gymshark, владеет 1,3 млрд долларов в свой 31 год.

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