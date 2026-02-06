Что известно о родителях Елены Зеленской, которые воспитали первую леди и живут в тени

С момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского жизнь его супруги Елены Зеленской, которая сегодня, 6 февраля, празднует 48-й день рождения, сильно изменилась. Первая леди стала важной фигурой в политической жизни нашей страны, а внимание общественности приковано к ней как никогда раньше. Однако, хотя о государственной деятельнице обнародовано немало фактов на просторах сети, ее родители предпочитают держаться в тени.

Мама и папа Елены Зеленской ни разу не давали сенсационных интервью и не появлялись на громких событиях, благодаря чему максимально сохраняют свою приватность. Что известно о непубличных родителях первой леди читайте в материале OBOZ.UA.

Елена Зеленская родилась в интеллигентной семье. Родители всегда настаивали на том, чтобы она поступила в высшее учебное заведение и получила серьезное образование. Зеленская не стала противоречить маме и папе, поэтому окончила университет по специальности архитектура, но никогда в этой сфере не работала. Душа общественного деятеля лежала к творчеству, поэтому она стала сценаристкой Студии "Квартал 95".

Что интересно, как рассказывала Елена Зеленская, такой выбор отнюдь не нравился ее маме и папе: "Это было вопреки желанию наших (Елены и Владимира Зеленских. – Ред.) родителей и окружающих, потому что нельзя было в тот момент это назвать вообще профессией. Были протесты у моих родителей, им было очень страшно смотреть на меня с моим будущим мужем, потому что мы оба выбрали эту профессию".

Неудивительно, что отец первой леди – Владимир Кияшко – имел такую позицию, ведь связал свою жизнь с очень серьезным делом. В 1997 году он окончил Криворожский горнорудный институт (сейчас Криворожский национальный университет) по специальности "жилищное строительство", после чего стал кандидатом технических наук и преподавателем. Кроме того, папа Елены Зеленской является доцентом кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, где обучает студентов дисциплине "Строительные конструкции и здания на транспорте".

В декабре 2019 года, когда Владимир Зеленский официально стал президентом Украины, стало известно, что Владимир Кияшко занял должность помощника на общественных началах у народного депутата Олега Бондаренко. Как отмечал политик, отец первой леди занимался очень важной темой – избавления Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отходов на "Криворожстали", "Запорожстали" и других предприятиях, и технологией переработки таких отходов в дорожное покрытие.

Согласно данным YouControl, в свое время Владимир Кияшко был руководителем обществ с ограниченной ответственностью "Криворожмонолитстрой" и "Техноимпульс", которые занимаются изготовлением строительных металлических конструкций и бетонных растворов. Кроме того, согласно данным Базы патентов Украины, отец Елены Зеленской является изобретателем. Он значится автором нескольких строительных конструкций.

А вот о маме первой леди Украины почти нет никакой информации в открытом доступе. Известно лишь, что ее зовут Ольга Кияшко.

