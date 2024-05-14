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"Чистая радость на его лице". Тяжелобольной Брюс Уиллис показал фотографию с единственной внучкой и восхитил сеть

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
1 минута
954
'Чистая радость на его лице'. Тяжелобольной Брюс Уиллис показал фотографию с единственной внучкой и восхитил сеть

Звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис, болеющий стремительно прогрессирующей деменцией, восхитил сеть милой фотографией с внучкой Луэттой, первенцем дочери Румер. На снимке видно, как он осторожно держит ребенка на коленях и искренне улыбается.

Луэтта – первая внучка 69-летнего "крепкого орешка". Девочка родилась в апреле прошлого года, поэтому Уиллис уже год радуется пополнению в семье. Счастливое фото мужчина опубликовал в Instagram.

"Любовь через поколение, освещающее сердца", – подписал он фотографию.

"Чистая радость на его лице". Тяжелобольной Брюс Уиллис показал фотографию с единственной внучкой и восхитил сеть

Поклонников восхищала фотография и потому они засыпали актера комплиментами:

  • "Это такое драгоценное фото Брюса с его прекрасной внучкой – любовь действительно видна! Оставайся сильным, Брюс, – мы тебя очень любим!"
  • "Радость, которую я вижу на лице Брюса с его дочерьми и внучкой, заставляет меня думать, что он должен быть лучшим папой/дедушкой".
  • "Удивительно, как мелочи могут сказать так много".
  • "Чистая радость на его лице... отцовство в самом лучшем виде".
  • "Какая милая пара, имеют очень великолепный вид".
"Чистая радость на его лице". Тяжелобольной Брюс Уиллис показал фотографию с единственной внучкой и восхитил сеть

В соцсетях Брюса Уиллиса можно часто встретить фотографии и видео с семьей, где даже появляется бывшая жена Деми Мур. По его публикациям можно хорошо проследить, как много времени актер проводит с внучкой.

Напомним, в 2022 году мир узнал о болезни лобно-височной деменцией Брюса Уиллиса. Именно тогда и окончилась его актерская карьера. Заболевание активно прогрессирует, о чем часто говорят фанаты в комментариях под фото. Из-за этого у актера значительно ухудшилась речь и поведение.

Ранее OBOZ.UA писал, что Деми Мур поделилась свежими фотографиями с Брюсом Уиллисом по случаю дня рождения.

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