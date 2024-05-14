"Чистая радость на его лице". Тяжелобольной Брюс Уиллис показал фотографию с единственной внучкой и восхитил сеть
Звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис, болеющий стремительно прогрессирующей деменцией, восхитил сеть милой фотографией с внучкой Луэттой, первенцем дочери Румер. На снимке видно, как он осторожно держит ребенка на коленях и искренне улыбается.
Луэтта – первая внучка 69-летнего "крепкого орешка". Девочка родилась в апреле прошлого года, поэтому Уиллис уже год радуется пополнению в семье. Счастливое фото мужчина опубликовал в Instagram.
"Любовь через поколение, освещающее сердца", – подписал он фотографию.
Поклонников восхищала фотография и потому они засыпали актера комплиментами:
- "Это такое драгоценное фото Брюса с его прекрасной внучкой – любовь действительно видна! Оставайся сильным, Брюс, – мы тебя очень любим!"
- "Радость, которую я вижу на лице Брюса с его дочерьми и внучкой, заставляет меня думать, что он должен быть лучшим папой/дедушкой".
- "Удивительно, как мелочи могут сказать так много".
- "Чистая радость на его лице... отцовство в самом лучшем виде".
- "Какая милая пара, имеют очень великолепный вид".
В соцсетях Брюса Уиллиса можно часто встретить фотографии и видео с семьей, где даже появляется бывшая жена Деми Мур. По его публикациям можно хорошо проследить, как много времени актер проводит с внучкой.
Напомним, в 2022 году мир узнал о болезни лобно-височной деменцией Брюса Уиллиса. Именно тогда и окончилась его актерская карьера. Заболевание активно прогрессирует, о чем часто говорят фанаты в комментариях под фото. Из-за этого у актера значительно ухудшилась речь и поведение.
Ранее OBOZ.UA писал, что Деми Мур поделилась свежими фотографиями с Брюсом Уиллисом по случаю дня рождения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!