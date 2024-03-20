Деми Мур растрогала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом: 'крепкого орешка' не узнать

Всемирно известная американская актриса Деми Мур поделилась свежими и архивными редкими фотографиями со своим бывшим мужем, а по совместительству и коллегой Брюсом Уиллисом по случаю его дня рождения. 19 марта "крепкому орешку", который почти не появляется на публике из-за стремительно прогрессирующей деменции, исполнилось 69 лет.

Деми Мур трогательно обратилась к бывшему, с которым поддерживает дружеские отношения и поддерживает его после диагностированной неизлечимой болезни. Фото и теплые слова звезда культовых фильмов "Призрак", "Солдат Джейн", "Стриптиз" и других разместила на личной странице в Instagram.

На одном из фото, сделанном, по всей видимости, недавно, а возможно даже 19 марта этого года, Мур сидит на подлокотнике кресла, в котором сидит Уиллис. Актриса сжимает руку бывшего, лежащую на ее руке. Как пишут под постом фаны, с каждым разом, к большому сожалению, "крепкого орешка" все сложнее узнавать – болезнь очень его меняет.

"С днем рождения, БУ! Мы любим тебя и безгранично благодарны за тебя", – оставила в описании Мур, добавив смайлик красного сердечка.

Звезда также показала архивное фото бывшего с их тремя общими детьми.

На другом кадре, опубликованном актрисой, Брюс Уиллис позирует в компании своей первой и пока единственной внучки Луэтты – дочери 35-летней Румер Уиллис.

Кстати, Румер также трогательно поздравила тяжелобольного отца с 69-летием, показав серию общих архивных и свежих фото.

"О, папа, быть любимой тобой – это такой подарок. Ты самый смешной, нежный, самый обаятельный, бессмысленный, талантливый и очаровательный папаша. Просматривая эти фотографии сегодня утром, я была просто переполнена глубокой благодарностью за то, что мы решили провести эту жизнь вместе. Я твой первый ребенок, и иногда мне хочется быть настолько крошечной, чтобы снова уютно устроиться на твоей груди, смеяться и обнимать тебя... Я люблю тебя до глубины души, не знаю, как мои мышцы держатся. Ты лучший папа, о котором я только могла мечтать. Спасибо тебе за твою щедрость, твою дурость и твое сердце. Лу очень тебя любит. С днем рождения, папа" – мило обратилась Румер к отцу.

Напомним, два года назад Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимую афазию, из-за чего он начал хуже говорить, а в 2023-м врачи констатировали, что у кинозвезды деменция. С тех пор актерская карьера для крепкого орешка закончилась, а семья все больше времени проводит с Уиллисом, чья болезнь стремительно прогрессирует.

Для справки: деменция – это комплексное расстройство, состояние, характеризующееся снижением когнитивных функций (памяти, внимания, двигательных навыков, интеллекта и других процессов, управляемых головным мозгом), обусловленное интоксикацией, нарушением обменных процессов, инфекционно-воспалительным или травматическим поражением мозга. Приводит к бытовой, общественной и социальной дезадаптации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о взрослых дочерях Брюса Уиллиса и Деми Мур. Старшая и средняя – копия мамы, а младшая – папина дочка. Как они выглядят и чем занимаются – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!