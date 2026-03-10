'Чем мы хуже?' Оля Цибульская пристыдила молодую певицу, которая за спиной завидовала успеху 50-летней Натальи Могилевской

Певица и радиоведущая Оля Цибульская поделилась историей о закулисном разговоре с молодой артисткой, которая скептически отозвалась об успехе Натальи Могилевской. По словам артистки, она была удивлена тем, как молодая исполнительница поставила под сомнение популярность 50-летней коллеги.

Видео дня

Цибульская рассказала в интервью "Розмова", что во время эфира на радио после Могилевской в студию пришла другая молодая артистка, имя которой решила держать в секрете. Уже за кулисами она начала эмоционально комментировать успех старшей коллеги, не понимая, почему именно ей достается такое внимание публики.

"Блин! Ну что этой Могилевской? Вот у нее и это, и это, и это... За что ей? Что она такого сделала? Чем мы хуже?" – процитировала Цибульская молодую певицу.

Артистка решила не оставлять эти слова без ответа. Она заметила, что подобные сравнения некорректны, ведь Могилевская десятилетиями работала над своей карьерой и достигла нынешнего результата благодаря многолетнему труду.

"А ничего, что ей 50? Человек всю свою жизнь шел к тому результату, который имеет сейчас", – объяснила певица.

Цибульская напомнила, что большой успех не появляется случайно и не "падает с неба", а является результатом лет работы, вложенных сил, здоровья, времени и финансов.

Певица также призналась, что когда-то и сама могла ловить себя на мысли, почему кто-то достигает большего. Однако со временем она поняла, что за любым результатом стоит огромный труд, особенно в современных условиях.

Саму же Наталью Могилевскую Цибульская назвала артисткой, которая вызывает у нее "безумное уважение".

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети обсуждают внешность 50-летней Могилевской. Некоторые юзеры начали обвинять исполнительницу в использовании фильтров красоты, а кто-то даже предположил, что фото сгенерировал искусственный интеллект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!