Чем ближе к 'нулю', тем более попсовая музыка: Хлывнюк рассмешил фактом о том, какие песни слушают воины ВСУ

Лидер группы "Бумбокс" и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк раскрыл довольно неожиданный факт о том, какую музыку любят слушать украинские защитники. По словам исполнителя, когда бойцы оказываются в очень опасных условиях, включают попсовые композиции.

Видео дня

Как подчеркнул артист, такие легкие или развлекательные треки помогают отвлечься от непростых обстоятельств. Об этом певец рассказал в подкасте "СучЦукрМуз".

"Чем дальше в тыл, тем тяжелее музыка, которую слушают воины. А чем ближе к "нулю", тем более попсовые треки. Как-то еду я с побратимом своим, и немножко страшно мне от того, где мы сейчас находимся и что с нами будет. Он мне говорит: "Андрей, поставь что-то наше, потому что, кажется, кирдык". Говорю, что наше? Он такой, да что угодно, какие-то "Сапоги из бугая". Человек с перепугу может и Barbie Girl послушать", – поделился артист.

Андрей Хлывнюк отметил, что музыка очень важна для восстановления ментального состояния человека. Каждый жанр подходит для определенного жизненного периода, поэтому иногда просто необходимо послушать композиции, которые раньше тебе могли никогда не нравились.

Сам лидер группы "Бумбокс" любит творчество Боба Марли и его сыновей. Если Хлывнюку надо взбодриться, он включает рок, а также слушает классическую музыку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Хлывнюк назвал причину, почему не будет переводить русскоязычные хиты "Бумбокса".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!