CHEEV кардинально изменил имидж и представил новую песню 'Места'

12 июня CHEEV представит новую песню "Места" – о человеке, рядом с которым можно обрести покой среди жизненного хаоса

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В основе песни – знакомое многим чувство усталости от постоянного информационного шума, тревоги и неопределенности. В мире, где ежедневно меняются обстоятельства, а новости не всегда оставляют место для оптимизма, особенно ценными становятся люди, рядом с которыми можно просто выдохнуть.

"Места" рассказывает о человеке, который становится своеобразным убежищем от внешнего хаоса. Это история о желании взять за руку, показать мир с другой стороны, подарить ощущение безопасности и пройти через любые трудности вместе.

В то же время "Места" можно воспринимать и как романтическую историю, разворачивающуюся на фоне мира, который стремительно меняется и словно приближается к точке невозврата. Это рассказ о двух людях, которые даже за пять минут до условного апокалипсиса выбирают не страх, а близость, не панику, а желание быть рядом друг с другом.

Именно клип и рассказывает историю человека, который за пять минут до апокалипсиса выбирает идти за бабочкой – символом надежды, трансформации и новой жизни. Следуя за ним, герой проходит сквозь красоту, хаос, потери и разрушения, а в конце находит дверь в новый цветущий мир. Это напоминание о том, что даже когда вокруг все рушится, любовь, вера и свет внутри нас способны провести через любую тьму.

"Сегодня мы все живем в условиях постоянной турбулентности. Но даже в такие времена есть люди, которые становятся нашей опорой. "Місця" – это песня о желании быть именно таким человеком для кого-то", – делится CHEEV.

Кстати, вместе с выходом новой песни CHEEV также впервые появился в обновленном образе, удивив поклонников сменой привычной прически.

"Місця" уже доступна на всех музыкальных платформах, а клип можно посмотреть на YouTube. А уже 21 июня в Feels Garden на ВДНХ состоится концерт CHEEV в Киеве. Выступление CHEEV – это путешествие через палитру чувств, где нежность сменяется драйвом, а романтическая лирика – искренней откровенностью.