Яблоко от яблони. Принц Уильям и принц Джордж не смогли сдержать эмоций после поражения Англии на Евро-2024

Накануне принц Уильям и его старший сын Джордж посетили Берлин, чтобы поболеть за сборную Англии в финале Чемпионата Европы по футболу. Фотографам удалось поймать эмоции монархов, искренне поддерживавших отечественную команду в матче с Испанией.

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Пользователи сети заметили невероятное сходство между отцом и сыном. Как сообщает Daily Mail, после первого пропущенного мяча, принц Джордж выглядел заметно разочарованно, когда сел возле своего отца. Но отличный гол Коула Палмера дал надежду членам королевской семьи на победу на Евро-2024. Отец и сын выглядели заметно напряженными и держали головы руками, когда футболист приближался к воротам.

Затем Уильям и Джордж соскочили со своих мест и радостно закричали. После их празднования будущий король обернулся, чтобы обнять сына, переполненного эмоциями. Однако радость принца Уэльского была недолгой, поскольку Испания снова забила через несколько минут, обеспечив тем самым победу на Чемпионате. Отец и сын выглядели разбитыми, когда смотрели на поле, склонив головы.

Опубликовав пост с официальной учетной записи Кенсингтонского дворца через несколько секунд после финального свистка, Уильям сочувствовал команде: "На этот раз просто не суждено. Мы все так гордимся вами. Вперед английская сборная!"

Королевские болельщики были умилены, увидев сходство между отцом и сыном. Один написал на X: "Принц Джордж ходит так же, как его отец. Мини-версия принца Уильяма!" Другой добавил: "Волшебно. Принц Джордж похож на своего отца". Незадолго до того, как начал играть национальный гимн, фанаты увидели, как 10-летний монарх поправлял свой галстук за мгновение до того, как Уильям сделал то же самое.

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