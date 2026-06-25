Бывший участник группы Modern Talking, назвавший победу Украины "худшим сценарием", нажил себе проблем перед концертом в Эстонии

Концерт бывшего участника немецкого дуэта Modern Talking Дитера Болена в Эстонии оказался под угрозой отмены из-за высказываний артиста о войне в Украине. Заявления артиста вызвали настолько широкий резонанс в странах Балтии, что ему пришлось записать видеообращение с объяснениями и заявлением о том, что он не поддерживает российскую агрессию.

Видео дня

72-летний музыкант должен выступить на фестивале Retrobest в Таллинне, однако организаторы выдвинули ему ультиматум, сообщает Shortl. Они потребовали от Болена публичного видеообращения с осуждением российской агрессии против Украины. В противном случае его участие в мероприятии могло быть пересмотрено.

Организаторы эстонского фестиваля тогда подчеркнули, что осуждают любую поддержку войны и ожидают от исполнителя публичного видеообращения с критикой российской агрессии.

Скандал разгорелся после подкаста Hopf & Kettner, в котором артист раскритиковал проукраинскую позицию канцлера Германии Фридриха Мерца. Болен заявил, что боится последствий возможного поражения России, и предположил, что победа Украины может привести к мировой войне.

По словам певца, Мерц "твердо верит, что Украина может победить", однако сам Болен считает такое развитие событий опасным. Артист утверждал, что "российской угрозы Европе не было десятилетиями", и выражал недовольство тем, как немецкие медиа освещают войну.

Извинения от Болена

Как сообщило эстонское издание Kroonika, Болен в конце концов записал видео, в котором заявил, что якобы не поддерживает войну и агрессию России. После этого организаторы сообщили, что пока не планируют отменять его выступление в Таллинне.

"Дорогие эстонцы, я хотел бы уточнить свои недавние комментарии, которые некоторые люди неправильно поняли. Я решительно выступаю против любой агрессии и против любой войны в любой форме. Моей целью было выразить обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта и надежду на мир. Я считаю, что конфликты следует решать путем диалога, и надеюсь, что мы все будем жить в свободном мире, где у людей будет возможность делать то, что им нравится", – заявил Болен.

В то же время дискуссия вокруг концерта не утихла. В комментариях под обращением Болена некоторые пользователи заявили, что не верят в искренность его слов и считают извинения попыткой спасти концерт. Часть эстонцев прямо призвала организаторов не предоставлять сцену артисту, который ранее делал подобные заявления о войне в Украине.

"Не поддерживаешь войну?! Что это за бред?! Надо поддерживать, иначе оставайся дома!"

"Все нормальные люди предпочитают мир, а не войну. Сейчас возникает вопрос: поддерживать ли агрессора – Россию, или Украину, ставшую жертвой агрессора. В этом вопросе Дитер отдает предпочтение победе агрессора – России – и скорейшему возобновлению экономического сотрудничества между Германией и Россией".

"Дитер с самого начала поддерживает агрессивную войну против Украины под лозунгом "За мир" – а точнее, "За "уZZкий мир".

"Извините, я не верю этому человеку".

"Маркетинговые уловки. Лучшее из лучшего".

"В Эстонии тебе нет места. Твой лысый друг уже ждет тебя в бункере".

В то же время некоторые встали на защиту артиста:

"Угнетает то, как из-за какого-то даже слегка непопулярного мнения определенная группа людей так выходит из себя, что даже стыдно смотреть".

"В Эстонии действительно есть свобода слова – если не восхваляешь "киевскую банду воров", тебя презирают, даже если ты артист с мировой славой. Вот она, маленькая и нищая страничка, но такая могущественная. Слава Украине!"

"Наконец-то все прояснилось. Замечательно, что теперь люди со всей Эстонии будут приезжать посмотреть на него. Несколько лет назад на Unibet Arena было, наверное, 1000 человек".

"Почему политику смешивают с музыкой? Это угнетает. Ведь политику и музыку можно было бы держать отдельно. Он – музыкант, и музыка – это хорошо".

Стоит отметить, что весной 2026 года концерты Болена в Литве, власти которой осуждают войну в Украине, были отменены. Официальных объяснений тогда не было, однако местные медиа связывали это решение именно с его заявлениями о войне в Украине и критикой антироссийских санкций.

Речь идет о 2022 году, когда он выступал против санкций в отношении России, а впоследствии критиковал военную помощь Украине, мотивируя это тем, что это "не положит конец насилию".

Дитер Болен известен прежде всего как соучредитель легендарного немецкого дуэта Modern Talking, который в 1980-х годах обрел мировую популярность благодаря хитам You're My Heart, You're My Soul, Cheri, Cheri Lady и Brother Louie. После распада группы артист продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя и продюсера.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в столице Венгрии отменили выступление известного российского скрипача Вадима Репина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!