Бывший россиянин Макаревич выразил поддержку киевлянам на украинском языке после того, как поддержал пропаганду Кремля о похищенном зерне

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который после начала полномасштабной войны покинул Россию и проживает в Израиле, обратился к киевлянам на украинском языке. На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале музыкант передал привет своим друзьям в столице и признался, что каждый день ждет окончания войны.

Видео дня

Видео с обращением опубликовало медиа "Новости.LIVE" в Instagram. Макаревич сначала обратился к зрителям на русском, а затем добавил одну фразу на украинском языке.

"Я передаю привет всем своим друзьям из Киева и всем поклонникам. Тримайтеся", – сказал артист.

После этого музыкант добавил, что не теряет надежды на скорое окончание войны.

"Я каждый день просыпаюсь с ощущением, что, может быть, сегодня это закончится. Я очень надеюсь, что это закончится", – продолжил Макаревич на русском языке.

Впрочем, его слова прозвучали лишь через несколько месяцев после скандала, когда артист фактически подыграл кремлевской пропаганде, поставив под сомнение происхождение украденного Россией украинского зерна.

Тогда музыкант прокомментировал историю с судном, доставившим в Израиль зерно, вывезенное с временно оккупированных украинских территорий. Несмотря на официальные данные и доказательства, предоставленные Украиной, он заявил, что хотел бы сначала увидеть подтверждение происхождения груза.

"Что касается украинского зерна – хотелось бы начать с доказательств того, что оно действительно украинское. А пока у всех это "скорее всего" украинское – не исключаю, что это вкид", – написал артист в соцсетях.

Тогда украинцы напомнили Макаревичу, что украинская сторона передала израильским властям всю необходимую информацию о происхождении зерна, а международные перевозки сельскохозяйственной продукции сопровождаются документами, позволяющими проследить весь маршрут груза.

Многие интернет-пользователи также обратили внимание на то, что сомнения музыканта фактически повторили один из ключевых нарративов российской пропаганды, которая систематически отрицает или ставит под сомнение задокументированные преступления РФ.

В то же время Макаревич остается одним из немногих известных российских музыкантов, открыто выступивших против войны. Он осудил вооруженную агрессию Кремля еще после начала войны в 2014 году, а после полномасштабного вторжения уехал в Израиль.

В России артиста внесли в реестр так называемых "иноагентов".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дом Андрея Макаревича и его жены, которая до 20 лет прожила в Киеве, попал под ракетный обстрел Ирана.

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