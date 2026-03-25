Бывшая жена Потапа рассказала о финансовом состоянии певца, который строит карьеру за границей

Бывшая жена рэпера Потапа – музыкальный продюсер Ирина Горовая – заговорила о финансовом положении артиста, который во время большой войны развивает карьеру за рубежом под творческим псевдонимом Slavic Balagan. По ее словам, исполнитель полностью платит за обучение сына Андрея, поэтому, вероятно, не имеет никаких проблем с деньгами.

Об этом продюсер рассказала в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром". Отдельно Горовая подчеркнула, что Потап имеет очень положительное влияние на их сына, поэтому говорить ни одного плохого слова об экс-избраннике она не хочет.

"Поскольку у нас общий ребенок, мы часто общаемся. Для меня он всегда останется отцом моего сына. Он помогает, оплачивает школу и очень положительно влияет на сына. То, что он строит карьеру так, как решил, это его дело. Но я о нем не скажу ничего плохого, потому что у него есть роль отца. Думаю, что если он может позволить себе оплатить школу, то чувствует себя неплохо", – отметила продюсер.

Ранее Ирина Горовая рассказывала, что их с Потапом сын поступил в британскую школу. Это серьезно усложнило передвижения продюсера между странами, ведь сперва ей приходится ездить в Польшу к старшей дочери, потом Великобританию, а иногда конечной точкой может стать Испания, где поселился рэпер с женой Настей Каменских.

"Мне теперь надо к дочери поехать, к сыну где-то пересесть, а он хочет еще к отцу доехать. У меня маршруты, если я выезжаю, такие: я еду к дочери, она в Польше, потом к малому. Усложнилась моя логистика", – делилась Горовая.

Тогда же она подчеркивала, что никак не препятствует общению Андрея с Потапом и считает это абсолютно естественным.

