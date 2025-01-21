Бывшая 'Мисс Украина' Александра Николаенко, чей муж-миллиардер дружит с Трампом, засветилась на инаугурации. Фото

На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа заметили одну из самых известных победительниц конкурса красоты "Мисс Украина", которая получила этот титул в 2001 году и представляла наше государство на конкурсе "Мисс Мира", Александру Николаенко. Она замужем за давним другом и бизнес-партнером Трампа, 89-летним миллиардером Филом Раффиным.

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Супруги стали почетными гостями на инаугурации Трампа, состоявшейся в Ротонде Капитолия в Вашингтоне 20 января. Их фото опубликовала журналистка Ира Соломко Боненбергер в Facebook, а также ряд СМИ.

Александра выбрала для события черно-белый наряд в мелкую клеточку с жакетом-кейпом и дополнила образ черной водолазкой, и такого же цвета широким поясом на талии и кожаными перчатками.

Одесситка Николаенко представляла Украину на конкурсе "Мисс Мира-2001" и вошла в топ-10 финалисток. Позже стала обладательницей короны "Мисс Украина Вселенная-2004" и представляла Украину на международном конкурсе в Эквадоре.

Участие в конкурсе привело ее в окружение Трампа, который в то время был владельцем "Мисс Вселенная". Именно он познакомил Раффина с Николаенко. Пара поженилась в 2008 году в Мар-а-Лаго, частном имении Трампа в Палм-Бич.

Сейчас бизнесмену 89 лет, а его жене – 42. У них двое детей: сын Ричард Уильям Раффин (2010) и дочь Малена Раффин (2013).

Филом Раффин владеет отелем и казино Treasure Island и отелем и казино Circus Circus в Лас-Вегасе, а также другими отелями, казино, гоночными трассами, нефтедобывающей промышленностью и недвижимостью и давно дружит с Трампом.

По данным NYP, в 2018 году бизнесмен помогал Трампу оплатить юридические счета, возникшие в результате расследования по вмешательству РФ в выборы президента США. Миллиардер также финансировал избирательную кампанию Трампа на президентских выборах 2020 года. Его взнос составил 1,5 млн долларов. А в апреле 2023 года Раффин пожертвовал 2 млн долларов компании Make America Great Again.

Сама Николаенко является владелицей элитного спа-салона в отеле Treasure Island Hotel and Casino in Paradise, который принадлежит Раффину.

Как сообщал OBOZ.UA, жена Дональда Трампа – Мелания Трамп – появилась на инаугурации мужа в довольно нестандартном наряде. Для посещения торжественного мероприятия она выбрала "скорбный" образ, скомбинированный из вещей темного цвета.

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