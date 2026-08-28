Было соглашение о неразглашении: бывшая ведущая 1+1 впервые рассказала о причине своего увольнения с канала после 9 лет в эфире

Украинская журналистка Марина Леончук объяснила, почему перестала работать на "1+1" после девяти лет выхода в эфир. По словам телезвезды, переломным моментом стало решение ее тогдашнего соведущего Анатолия Анатолича уйти с канала, после чего она сама решилась на кардинальные изменения. Леончук отметила, что, если правильно помнит, ее увольнение произошло по обоюдному согласию сторон.

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Ведущая не скрывает, что испытывала массу эмоций в момент прекращения сотрудничества с "1+1", однако долго без работы не пробыла, ведь через три дня получила деловое предложение от телеканала "Прямой". Об увольнении Марина Леончук рассказала в интервью своей бывшей коллеге Маричке Падалко.

"Мне кажется, что в контракте была прописана такая история, что я три года не могла об этом (причинах увольнения. – Ред.) рассказывать. Но не было какого-то секретного соглашения. Когда ты работаешь в утренних эфирах, это особая история. Я бы даже сказала, интимный момент, когда ты утром просыпаешься, очень уязвима, прислушиваешься к себе, какое у тебя настроение, с каким тебе нужно выходить в эфир. Хочется, чтобы рядом с тобой был человек, которому ты доверяешь. Мы очень долго притирались с Анатоличем друг к другу, но он был классным партнером", – вспомнила ведущая.

Как рассказала Марина Леончук, они с Анатолием Анатоличем смогли построить действительно хороший рабочий тандем, поэтому его решение уволиться стало своеобразным ударом. Журналистке предстояло за две недели научиться работать в эфире с Нелей Шовкопляс и Егором Гордеевым, однако она сомневалась, сможет ли сделать это так быстро.

"Ты внутри себя спрашиваешь: хватит ли тебе этих двух недель, чтобы наладить взаимодействие, и был ли у тебя тогда тот ресурс? Или, возможно, это уже шанс попробовать что-то по-другому, ответить на вопрос: а кто я без "1+1", без приставки "телеведущая"? Поэтому так тогда и сложилось. Наверное, я могу ошибаться, но это была уже история об увольнении по соглашению сторон. Ну, для этого нужно уже искать документы. Ну и в итоге все, я ушла. Через три дня получила предложение и уже работала на "Прямом", – рассказала телезвезда.

Когда Марина Леончук вернулась в студию "1+1" спустя девять лет после увольнения для записи интервью, она совершенно не испытывала обиды или отчаяния. Напротив, по словам ведущей, у нее сложилось впечатление, будто она на своем месте. В то же время она не скрывала, что в день расторжения сотрудничества с каналом испытывала совершенно другие эмоции.

"Эмоций было много. Спектр был таким: с одной стороны, это огромная обида, несправедливость, но в то же время свобода, потом чувство радости, потому что ты будешь пробовать себя. Ты не чувствуешь, что уходишь из "Сеіданку" или из "плюсов", а будто движешься к себе. Я очень многое переживала в тот момент", – вспомнила журналистка.

Как призналась Марина Леончук, после увольнения в ее жизни начался непростой период. Она постоянно задавала себе вопрос: "Кто я без приставки ведущая 1+1?", но в конце концов смогла преодолеть определенные внутренние страхи.

Напомним, что Марина Леончук начала работать на телеканале в 2008 году. Сначала она была ведущей выпусков ТСН, после чего в течение четырех лет выходила в эфир в рамках проекта "Сніданок 1+1". История Леончук на канале завершилась в 2017-ом. Тогда она опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором подвела своеобразные итоги многолетней работы.

"Я уже не ведущая программы "Сніданок з 1+1". Да, я тоже в шоке, но всему свое время. Иду дальше. Коллеги, спасибо вам за то, что была возможность ошибаться и исправлять ошибки. Спасибо за профессионализм. Спасибо за все, чему научили. И спасибо за ваши улыбки, объятия и поддержку. Что касается чувств. Не боюсь и не скупилась на эмоции: плачу, радуюсь, грущу и веселюсь, суечусь и замираю, когда больно или от восторга. Живу, в общем. Хорошо, что с благодарностью и интересом. Хорошо, что с улыбкой", – писала телезвезда.

Марина Леончук также высказалась о своих коллегах по проекту. Она отметила, что вместе с "сніданківцями" пережила много событий, которые вызывают у нее приятные чувства. Тогда Леончук также поблагодарила зрителей за то, что они провели с ней так много дней.

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