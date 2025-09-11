Был символом современного Ивано-Франковска. Умер 'гроза стометровки' Василий Парфан: почему его боялись и уважали

На 71-м году жизни умер Василий Парфан – человек, которого в Ивано-Франковске знали как "Грозу стометровки", "Пан, дайте пару копеек" и "Франковского Канта". Причину в сети не раскрывают.

Как сообщает местное медиа "Галка", прощание с покойным состоится сегодня, 11 сентября, в его родном селе Подгорье Богородчанской общины.

От советника мэра до "пан, дайте пару копеек"

Василий Парфан родился в 1955 году. Проживал в Подгорье, но большинство горожан знали его именно благодаря стометровке – центральной улице Ивано-Франковска. В 2016 году он даже стал советником городского головы Руслана Марцинкива по вопросам культуры. Жизнь мужчины была непростой: после Пасхи 2017 года его жестоко избили, в результате чего он частично потерял зрение. В 2021 году стал жертвой еще одного нападения в автобусе, что вызвало возмущение среди жителей города. В 2023-м перенес операцию на почках.

Многие годы Парфан был постоянным "лицом" центральной пешеходной улицы. Его узнавали по знаменитой фразе: "Пан, дайте пару копеек". Кто-то его боялся, кто-то обходил стороной, но фактически знали все. За острые и порой философские высказывания горожане называли его "Франковским Кантом". В 2016 году в Центре современного искусства установили скульптуру-копилку в его честь. Сам Василий относился к этому иронично и скептически.

Реакция горожан на смерть

В соцсетях новость о смерти вызвала волну комментариев. Некоторые вспоминают его как человека, который мог напугать резкими фразами, другие – как яркую городскую фигуру.

"Еще памятник ему влепите посреди стометровки. Сколько ходила там – столько его боялась. Чего никто не вспоминает его высказывания о "дама имеет ср*ку" и тому подобное. Человеку вечная память, пусть покоится с Богом. Но не суньте его к памятникам".

"Сколько раз меня цеплял, но это пустое. И смешно моментами было. Его реально все знали. Пусть в спокойно покоится. Может и там будет хорошо..."

"Конечно жаль, что человек умер. Но делать из него какого-то идола... За историю Франковска и именно стометровки много людей известных было, художников, музыкантов, и даже официант Куба, работавший в ресторане "Киев". Наши герои те, кто на защите нашего государства и те, кто, к сожалению, погибли! А господина "дай пару копеек" жаль, пусть идет с миром".

"Помню, как в мои студенческие годы шла по стометровке, а этот господин ко мне подходит, подскакивает, и кричит: "Полная пазуха сисек, дай копейку". Я, честно говоря, немного смутилась, испугалась, но быстро пришла в себя, отшатнулась от него и пошла быстрым ходом".

