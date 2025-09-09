Снимал 'Битву экстрасенсов', 'Х-Фактор' и другие шоу: российские оккупанты убили экс-сотрудника канала СТБ

На войне погиб бывший оператор и оператор-постановщик телеканала СТБ Денис "Бес" Пономаренко. Он работал над десятками популярных телевизионных проектов, которые смотрели миллионы украинцев, а после начала полномасштабного вторжения добровольцем стал на защиту страны.

Трагическую новость сообщили представители СТБ в Instagram. Пономаренко воевал на Харьковском направлении.

Телевизионная карьера

Денис Пономаренко пришел на СТБ в 2009 году. За более чем десять лет работы он приобщился к созданию знаковых проектов украинского телевидения. Среди них: "Битва экстрасенсов", "Х-Фактор", "Україна має талант", "Танцуют все", "КУБ", "Детектор лжи", "Сердца трех", "Крот" и "Следствие ведут экстрасенсы".

Коллеги отмечают его профессионализм, творческий подход и способность видеть в кадре детали, которые впоследствии становились визитной карточкой шоу.

Выбор в пользу фронта

С началом российского вторжения в феврале 2022 года Пономаренко принял решение оставить телевидение и пойти в ряды Вооруженных сил Украины. Он стал командиром минометного расчета и быстро зарекомендовал себя как ответственный и мужественный боец. За время службы Денис получил две почетные награды.

Последний бой

7 сентября 2025 года на Харьковщине во время выполнения боевого задания Денис Пономаренко погиб.

"У Дениса остались сын и жена – наша коллега Инна Зыкова, редактор проектов "Супермама" и "Любовь на выживание". Мы выражаем глубочайшие соболезнования нашей Инне, всем близким и друзьям воина и коллеги. Вечная память нашему защитнику", – добавили представители телеканала.

