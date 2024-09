'Тина написала 'дебил': экспидопечный Кароль рассказал, как певица отреагировала на его ошибку в 'Голосе страны'

Украинский певец Никита Ломакин рассказал о работе с Тиной Кароль во время участия в "Голосе страны". В 2020 году артист вышел на сцену шоу и развернул кресла двух популярных звезд Украины – Тины Кароль и Нади Дорофеевой. Юноша принял решение присоединиться именно к команде белокурой наставницы.

Видео дня

В интервью журналистке Наталье Тур для "Люкс ФМ" Ломакин раскрыл, как это работать с Тиной и опроверг слухи о ее непростом характере. "Она мне однажды на "Голос страны" написала "дебил", – рассказал 26-летний музыкант. По словам артиста, тогда он забыл надеть специальные наушники перед выходом на сцену.

"А так, вообще, просто Тина очень сильно духовный, мудрый человек, и потому все, что она говорит, оно и имеет сокровенный смысл", – продолжил знаменитость. Он добавил, что слышал некоторые истории о Кароль, но никогда не сталкивался с подобным отношением с ее стороны.

Напомним, в 2020 году Никита Ломакин исполнил песню My Heart Will Go On на слепых прослушиваниях одиннадцатого сезона шоу "Голос страны". Тогда он выбрал команду Тины Кароль. Певцу удалось дойти до нокаутов, но затем он выбыл из шоу. Однако, благодаря зрителям, впоследствии Ломакин вернусь на проект. Сейчас он продолжает работать с Тиной.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Никита Ломакин рассказал о непростом периоде жизни. После участия в "Х-Факторе" судьба свела 15-летнего музыканта с Филиппом Киркоровым, пытавшимся впоследствии склонить юношу к сексуальной связи. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!