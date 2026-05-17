Букмекеры совершили роковую ошибку: разница в ставках и результатах Евровидения 2026 оказалась разительной. Сравнение

За несколько часов до гранд-финала Евровидения 2026 букмекеры были почти уверены в победе Финляндии. Представителям страны Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liikenheitin прогнозировали 44% шансов на победу, а Болгарию с DARA и треком Bangaranga ставили лишь на третье место с 8%.

Впрочем, реальные результаты конкурса оказались совершенно другими. OBOZ.UA расскажет, на сколько отличаются ставки букмекеров и настоящие голосования.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию гранд-финала Евровидения 2026.

Болгария одержала убедительную победу, набрав 516 баллов, тогда как фаворит букмекеров Финляндия заняла лишь шестое место и даже не вошла в топ-5. Более того – ни одна страна из прогнозируемого топ-5 не оказалась на том же месте в финале конкурса.

Перед финалом рейтинг букмекеров выглядел следующим образом:

Финляндия Австралия Болгария Израиль Греция

Однако после голосования зрителей и жюри официальный топ-5 Евровидения 2026 выглядел совсем иначе:

Болгария – DARA – 516 баллов Израиль – Noam Bettan – 343 балла Румыния – Alexandra Căpitănescu – 296 баллов Австралия – Delta Goodrem – 287 баллов Италия – Sal Da Vinci – 281 балл

Особенно показательным стал результат Румынии. Букмекеры давали стране лишь шестую позицию и примерно 3% шансов на победу, однако в финале она неожиданно поднялась до бронзы конкурса.

Италия также значительно превзошла прогнозы – букмекеры видели ее лишь седьмой, а в итоге страна вошла в топ-5. Зато Греция, которую аналитики ставили на пятое место, завершила конкурс лишь десятой.

Украина перед финалом находилась на 13-й строчке букмекерского рейтинга с минимальными шансами на победу. Однако LELÉKA с песней Ridnym завершила конкурс на девятом месте, опередив ряд фаворитов ставок.

Не менее громким провалом прогнозов стала Швеция. Представительницу страны букмекеры ставили восьмой, однако в финале она оказалась аж на 20-й позиции, набрав лишь 51 балл.

Стоит отметить, что Евровидение 2026 в очередной раз доказало, что букмекерские ставки не гарантируют точного прогноза результатов конкурса. Несмотря на рейтинги, аналитику репетиций и реакции фанатов, предсказать реальное место финалистов оказывается все сложнее даже для профессиональных букмекеров.

Последние несколько лет показывают, что фавориты ставок нередко проигрывают, а страны, которым прогнозируют более низкие позиции, неожиданно оказываются в топе. Именно поэтому ориентироваться на букмекерские таблицы как на почти гарантированный результат Евровидения не стоит – финал конкурса регулярно меняет все предыдущие прогнозы буквально за один вечер.

Какими были предвидение победителей в прошлые годы

В 2025 году главным фаворитом ставок была Швеция с группой KAJ и песней Bara bara bastu. Им давали 42% шансов на победу. Также среди лидеров были Австрия, Франция, Финляндия и Нидерланды. Украина перед финалом колебалась между 13 и 16 местом в прогнозах.

В реальности же Евровидение 2025 выиграла Австрия – JJ с песней WASTED LOVE. Второе место занял Израиль, третье – Эстония, тогда как Швеция стала лишь четвертой. Украина завершила конкурс на девятой позиции.

Похожая ситуация была и в 2024 году. Тогда букмекеры прогнозировали победу Хорватии с шансами в 42%, тогда как Швейцарии давали лишь 12%. Однако именно Nemo с песней The Code победил в финале, а фаворит Baby Lasagna остался вторым.

В 2023 году букмекеры на этот раз почти угадали победителя – Loreen из Швеции действительно торжествовала. Однако и тогда финальный топ значительно отличался от прогнозов: Италия, которую не считали главным фаворитом, поднялась до четвертого места, а Франция, наоборот, провалилась ниже ожиданий.

Единственным годом последнего времени, когда букмекеры полностью попали в победителя, стал 2022-й. Тогда Украине и Kalush Orchestra прогнозировали первое место, и группа действительно выиграла конкурс с рекордной поддержкой зрителей.

