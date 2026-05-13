Букмекеры обновили прогнозы после первого полуфинала Евровидения 2026

После первого полуфинала Евровидения 2026, который прошел 12 мая, букмекеры пересмотрели свои прогнозы относительно победителя конкурса. Обновленные коэффициенты отражают реакцию на живые выступления участников, постановки номеров и первые результаты голосования.

Их можно посмотреть на сайте Eurovision World. Впрочем, полноценная картина ставок традиционно формируется ближе к финалу – окончательные позиции фаворитов ожидаются после второго полуфинала и генеральных репетиций, когда букмекеры учитывают все ключевые факторы.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2026.

По предварительным оценкам, после первого полуфинала Греция, Франция и Израиль укрепили свои позиции в рейтинге на победителя, тогда как Финляндия несколько потеряла поддержку, хоть и незначительную, из-за, вероятно, менее убедительного вокала.

Более того, определенным странам предсказывали место в финале, но прогнозы не оправдались полностью. Квалификацию не прошла Черногория, которые предполагали участие в гранд-финале. Ее место заняла Бельгия. В остальном с попаданием в грандфинал букмекеры угадали.

По состоянию на 11 мая топ-10 в рейтинге букмекеров на победителя был таким:

Финляндия (38%) – первый полуфинал Греция (13%) – первый полуфинал Дания (11%) – второй полуфинал Франция (7%) – второй полуфинал (автоматически попадает в финал) Австралия (6%) – второй полуфинал Израиль (4%) – первый полуфинал Мальта (3%) – второй полуфинал Румыния (3%) – второй полуфинал Италия (3%) – первый полуфинал (автоматически попадает в финал) Швеция (2%) – первый полуфинал

Соответственно, после первого полуфинала рейтинг букмекеров на победителя выглядит так:

Финляндия (36%) – первый полуфинал Греция (16%) – первый полуфинал Дания (11%) – второй полуфинал Франция (7%) – второй полуфинал (автоматически попадает в финал) Австралия (6%) – второй полуфинал Израиль (5%) – первый полуфинал Румыния (3%) – второй полуфинал Италия (2%) – первый полуфинал (автоматически попадает в финал) Мальта (2%) – второй полуфинал Швеция (2%) – первый полуфинал

Также на изменения в прогнозах влияет реакция аудитории в соцсетях и общий информационный фон вокруг участников. В то же время букмекеры учитывают и традиционные факторы Евровидения – соседское голосование, поддержку диаспор и узнаваемость артистов.

Ожидается, что после второго полуфинала рейтинги могут претерпеть еще более существенные изменения. Именно тогда формируется финальный список фаворитов, которые реально претендуют на победу в гранд-финале.

Что известно о Евровидении 2026

Песенный конкурс Евровидение 2026 стал юбилейным, 70-м по счету. Он проходит в столице Австрии, Вене, после победы страны в 2025 году.

Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая (выступит Украина под номером 12), а гранд-финал – на 16 мая. Шоу принимает арена Wiener Stadthalle, которая уже была площадкой конкурса в 2015 году.

Участие в Евровидении 2026 приняли 35 стран – это меньше, чем годом ранее. К конкурсу возвращаются Болгария, Молдова и Румыния, тогда как часть стран отказалась от участия из-за допуска к соревнованию Израиля на фоне вооруженной агрессии на Ближнем Востоке.

В финале выступят 25 участников: по 10 лучших из каждого полуфинала, а также страны "большой пятерки" и хозяйка конкурса – Австрия. Голосование будет сочетать оценки жюри и зрителей.

