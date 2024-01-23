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"Королю Чарльзу сделают "операцию проститутки": популярное шоу оконфузилось в прямом эфире

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
1 минута
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'Королю Чарльзу сделают 'операцию проститутки': популярное шоу оконфузилось в прямом эфире

На прошлой неделе Букингемский дворец сообщил, что короля Великобритании Чарльза III временно отстранят от обязанностей из-за предстоящей операции на предстательной железе (простате). Но популярное утреннее шоу US Today Show заявило, что на самом деле это "операция проститутки".

Видео дня

В субтитрах указывали: "King Charles is set to undergo prostitute surgery", что в переводе означает "Король Чарльз собирается пройти операцию проститутки". Daily Mail сообщает, что эту ошибку заметила Кейт Честен, звезда телесериала "Под палубой".

"Королю Чарльзу сделают "операцию проститутки": популярное шоу оконфузилось в прямом эфире

"Бьюсь об заклад, что искусственный интеллект отвечает за субтитры для Today Show", – написала женщина в Instagram.

Такой конфуз произошел из-за неправильного написания слова "простата". На английском языке это слово пишется так: "prostate", в то время как "проститутка" – "prostitute".

"Королю Чарльзу сделают "операцию проститутки": популярное шоу оконфузилось в прямом эфире

Что произошло

У короля Чарльза обнаружили увеличение простаты, из-за чего он отправился в больницу на корректирующую операцию. Все его встречи отложили на короткий период времени, который потребуется для восстановления. Известно, что оно продлится около месяца.

Впоследствии Королева Камила сообщала, что с Чарльзом III все хорошо, но он все еще ожидает операцию.

Не только король начал период заботы о своем здоровье. OBOZ.UA также писал, что Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, к Пасхе также отстранена от королевских обязанностей. Ее госпитализировали в частную клинику в Лондоне, чтобы сделать операцию на брюшной полости. Несмотря на обязательства отдыха и реабилитации, принцесса планирует делать свою работу "с кровати".

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