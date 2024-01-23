'Королю Чарльзу сделают 'операцию проститутки': популярное шоу оконфузилось в прямом эфире

На прошлой неделе Букингемский дворец сообщил, что короля Великобритании Чарльза III временно отстранят от обязанностей из-за предстоящей операции на предстательной железе (простате). Но популярное утреннее шоу US Today Show заявило, что на самом деле это "операция проститутки".

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В субтитрах указывали: "King Charles is set to undergo prostitute surgery", что в переводе означает "Король Чарльз собирается пройти операцию проститутки". Daily Mail сообщает, что эту ошибку заметила Кейт Честен, звезда телесериала "Под палубой".

"Бьюсь об заклад, что искусственный интеллект отвечает за субтитры для Today Show", – написала женщина в Instagram.

Такой конфуз произошел из-за неправильного написания слова "простата". На английском языке это слово пишется так: "prostate", в то время как "проститутка" – "prostitute".

Что произошло

У короля Чарльза обнаружили увеличение простаты, из-за чего он отправился в больницу на корректирующую операцию. Все его встречи отложили на короткий период времени, который потребуется для восстановления. Известно, что оно продлится около месяца.

Впоследствии Королева Камила сообщала, что с Чарльзом III все хорошо, но он все еще ожидает операцию.

Не только король начал период заботы о своем здоровье. OBOZ.UA также писал, что Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, к Пасхе также отстранена от королевских обязанностей. Ее госпитализировали в частную клинику в Лондоне, чтобы сделать операцию на брюшной полости. Несмотря на обязательства отдыха и реабилитации, принцесса планирует делать свою работу "с кровати".

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