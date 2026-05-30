Букеты роз и закрытый гроб: как проходят похороны блогера Vikunciy, которая погибла в жутком ДТП

В субботу, 30 мая, в городе Самар Днепропетровской области проходит церемония прощания с известным блогером Викторией Мирошниченко, более известной в сети как Vikunciy. Жизнь инфлюенсера оборвалась в возрасте 26 лет в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия на трассе "Киев – Одесса".

Видео дня

Блогера провожают в последний путь в Свято-Николаевском Самарском Пустынном мужском монастыре. Кадры с похорон публикует издание "Телеграф".

С самого утра на кладбище ведут работы, чтобы место упокоения Vikunciy имело надлежащий вид. Там разместили несколько фотографий покойного блогера, а ее друзья и родные принесли огромные букеты белых роз.

Инфлюенсера похоронят в деревянном гробу, который в течение церемонии отпевания в монастыре остается закрытым.

Трагическая гибель блогера

Жизнь Vikunciy оборвалась 27 мая. По данным правоохранителей, около 14:19 на автодороге М-05 на территории Голованевского района Кировоградской области произошло ужасное ДТП – автомобиль Porsche Cayenne, в котором находилась блогер вместе с помощницей, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. В результате столкновения машина загорелась и была уничтожена дотла. Когда пожар потушили, внутри обнаружили тела блогера и помощницы.

Vikunciy погибла незадолго до своего дня рождения. 11 июня интернет-деятельнице должно было исполниться 27 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, чем запомнилась Vikunciy украинцам и что известно о ее личной жизни и роскошной свадьбе во время войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!