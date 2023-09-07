Бритни Спирс, Виктория Бекхэм и другие звезды, отказавшиеся от грудных имплантов из-за проблем со здоровьем

Еще в 90-е и в "нулевые" была популярна пластическая операция по увеличению груди. Сегодня эти запросы – редкость. Теперь ценится натуральность и аккуратный вид молочных желез. Что помогло женщинам переосмыслить бьюти-процедуру?

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Большая грудь изрядно нагружает позвоночник, из-за чего появляются проблемы в зоне спины и шеи. Результат – искривление осанки и остеохондроз. В некоторых случаях ношение имплантов (эндопротезов) может спровоцировать заболевание тканей груди. Среди звезд Голливуда есть те, которые пожалели, что увеличили грудь. Об их негативном опыте читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Николь Кидман

Австралийская и американская актриса Николь Кидман в 2013 увеличила свою грудь на два размера. Несколько лет она дефилировала красными дорожками в платьях с глубокими декольте, чтобы похвастаться "тюнингом" тела. А вот в 2016 снова легла под нож, чтобы удалить эндопротезы. Причиной послужили боли в спине и то, что большие молочные железы мешали ей бегать (а этот вид легкой атлетики она обожает!).

2. Бритни Спирс

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс сделала маммопластику, когда была совсем юной. Некоторое время колебалась, стоит ли ложиться под нож, но ее мама развеяла сомнения – сказала, что это должно помочь в карьере. С годами грудь Бритни от веса имплантов начала свисать. Она обратилась к хирургам, чтобы те вернули естественные формы.

3. Виктория Бекхэм

Британская модельер Виктория Бекхэм настолько комплексовала из-за размера груди, что дважды делала маммопластику. Со временем удалила импланты. Во-первых, после рождения четвертого ребенка молочные железы звезды потеряли форму. А во-вторых, большая грудь портила имидж: она выглядела легкомысленно и провокационно.

4. Памела Андерсон

Канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, звезда "Спасателей Малибу", дважды увеличивала свою грудь. Когда же начали беспокоить боли в спине и шее, снова обратилась к хирургам, чтобы те заменили импланты на меньшие. Старые эндопротезы не выбросила, а выгодно продала на аукционе.

5. Джейн Фонда

Американская актриса, модель и писательница Джейн Фонда увеличила грудь, будучи в зрелом возрасте. В 45 она осознала, что не чувствует себя "достаточно женственной", поэтому решилась на операцию. А в 79 ей пришлось избавиться от имплантов из-за онкологического заболевания.

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